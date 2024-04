Siga aqui o nosso liveblog sobre o novo Governo.

O líder do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, felicitou esta sexta-feira o novo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e disse que os dois países continuarão a trabalhar juntos como “parceiros estratégicos e aliados”.

Sánchez revelou numa publicação na rede social X que falou esta sexta-feira com Luís Montenegro por telefone “para o felicitar pela sua designação como primeiro-ministro”.

Hoy he mantenido una conversación telefónica con @LMontenegropm, para felicitarle por su designación como primer ministro. Portugal es un país hermano con el que nos unen profundos lazos históricos de cooperación y amistad. Seguiremos trabajando juntos como socios estratégicos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 5, 2024

“Portugal é um país irmão a que nos unem profundos laços históricos de cooperação e amizade. Continuaremos a trabalhar juntos como parceiros estratégicos e aliados”, escreveu o socialista Pedro Sánchez, na mesma publicação.

O primeiro-ministro espanhol terminou o texto com três palavras escritas em português: parabéns e boa sorte.

Primeiro-ministro agradece a Sánchez e quer fortalecer aliança entre Portugal e Espanha

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, agradeceu esta sexta-feira as felicitações do seu homólogo espanhol, e disse querer fortalecer a aliança entre os dois países “a pensar no bem-estar” dos dois povos.

“Obrigado, Pedro Sánchez, pelas palavras de felicitação e disponibilidade para prosseguirmos as relações históricas de amizade e cooperação entre os nossos países”, escreveu Luís Montenegro na rede social X.

Obrigado, @sanchezcastejon, pelas palavras de felicitação e disponibilidade para prosseguirmos as relações históricas de amizade e cooperação entre os nossos países.

Vamos fortalecer esta aliança a pensar no bem-estar dos portugueses e espanhóis, assumindo o nosso legado na… https://t.co/hEITN5nBO9 — Luís Montenegro (@LMontenegropm) April 5, 2024

O novo primeiro-ministro português disse querer “fortalecer esta aliança” entre os dois países “a pensar no bem-estar dos portugueses e espanhóis” e assumindo o legado de ambos na Europa e no mundo.

Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, revelou que a primeira deslocação oficial ao estrangeiro de Luís Montenegro como primeiro-ministro deverá ser a Madrid.

Rangel, que estava em Bruxelas para uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), disse que, com o homólogo espanhol, José Manuel Albares, começou “a preparar aquela que será em princípio a primeira deslocação externa do primeiro-ministro, que será justamente a Madrid”.

Segundo um comunicado divulgado pelo governo espanhol, a visita do primeiro-ministro a Espanha será em 15 de abril e na conversa desta sexta-feira Montenegro e Sánchez concordaram em relação “à importância da aliança ibérica” entre os dois países.