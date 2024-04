O dérbi já foi no sábado, há dois dias, mas nem o início de uma nova semana fez com que o tema em cima da mesa deixasse de ser Geny Catamo. O jogador de 23 anos marcou os dois golos da vitória do Sporting frente ao Benfica, os dois golos que deixaram os leões muito perto da conquista do Campeonato, e todas as conversas vão parar ao percurso surpreendente e meteórico do internacional moçambicano.

Logo nas horas que se seguiram ao final do jogo, já depois de o próprio Geny Catamo ter chorado no relvado de Alvalade e ter garantido que só queria “um beijo” da mulher quando chegasse a casa, as redes sociais ficaram inundadas de vídeos dos festejos em Moçambique. Em Maputo, nos núcleos leoninos da capital moçambicana, foram muitos os adeptos que saíram à rua para celebrar os dois golos do menino da terra que foi o herói do dérbi.

[Ouça aqui as declarações dos pais de Geny Catamo à Rádio Observador:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É em Moçambique, precisamente, que ainda vive a família de Geny Catamo. Em declarações à Rádio Observador, o pai do jogador revelou que ainda não conseguiu falar com o filho desde sábado, mas mostrou-se “muito satisfeito”. “Estamos totalmente satisfeitos. Estávamos aqui em casa a ver o jogo, todo o mundo está muito satisfeito. Os irmãos, os primos”, começou por dizer Cipriano Catamo.

“Fomos sempre acompanhando a progressão dele à distância. Ele foi sempre progredindo na carreira. É totalmente maravilhoso. Tem de continuar a progredir, marcar mais golos. Era aqui que queríamos que ele chegasse, sempre foi a nossa esperança. É fantástico”, acrescentou o pai de Geny. Já a mãe, Quitéria Paulinho, deixou um sonho: viajar até Lisboa e ver um jogo do filho em Alvalade.

“Fiquei muito feliz, muito emocionada. Marcou dois golos num jogo muito importante. Acompanhámos sempre o trabalho dele à distância. Estamos longe, é muito difícil, não podemos ver ao vivo. Mas vemos na televisão e graças a Deus está a caminhar bem. Ver um jogo dele sempre foi o meu sonho. Seria muito bom para mim”, disse.

Internacional por Moçambique desde 2019, depois de também ter representado os Sub-20 do país, o ala do Sporting esteve na última edição da CAN e conta com o registo de ser o jogador mais novo de sempre a marcar na estreia pela seleção, com apenas 18 anos. Em declarações à Antena 1, o selecionador do país africano revelou que tem conversado com Geny Catamo de forma a ajudá-lo a lidar com o salto.

“É um orgulho para todos nós moçambicanos. Eu, como selecionador, agradeço o facto de estar a progredir e a evoluir. Não me enganei quando disse que augurava um futuro brilhante para o Geny. É a nossa coqueluche, que tenha sucesso. Tenho conversado um pouco com ele em relação a isso, para continuar a ter os pés bem assentes na terra e não embandeirar em arco”, explicou Chiquinho Conde.

“Vi a exibição com satisfação e agrado, é fantástico ver esta evolução, a transformação que tem no seu jogo, a melhoria na sua cultura tática. O treinador referenciou que em alguns aspetos este nem foi o melhor jogo que o Geny fez, mas quando se marca dois golos ao Benfica é óbvio que é uma exibição de encher o olho”, terminou. O treinador, precisamente, foi um elemento-chave na evolução do moçambicano.

Os festejos em Moçambique, país de Geny Catamo, após a vitória do Sporting ???????????? pic.twitter.com/Gh9gcps8mx — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) April 6, 2024

Depois de ter chegado ao Sporting, em 2019, Geny Catamo passou pelos juniores e pela equipa B e estreou-se na equipa principal dois anos depois e já pela mão de Rúben Amorim. Passou depois pelo V. Guimarães e pelo Marítimo, a título de empréstimo, e mesmo tendo ficado no plantel leonino na atual temporada partia muito atrás de Marcus Edwards e Francisco Trincão para completar o trio ofensivo enquanto extremo — aquela que é a sua posição original. Começou a ser testado no corredor direito, partindo também atrás de Ricardo Esgaio e do reforço Iván Fresneda, mas beneficiou da ausência de adaptação do espanhol e acabou mesmo por roubar a titularidade ao português.

Agora, principalmente depois da exibição no dérbi, começa a estar em cima da mesa a questão do contrato de Geny Catamo. O moçambicano renovou até 2028 no último mês de dezembro, mas a verdade é que o Sporting só conta com 25% do passe do jogador: o restante pertence ao Amora, sendo que 85% desses 75% é do Black Bulls, clube de Moçambique onde Geny atuava antes de se mudar para Portugal.