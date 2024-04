Siga aqui o liveblog sobre a Guerra na Ucrânia

Um ataque russo matou esta quarta-feira três pessoas, entre as quais uma jovem de 14 anos, na aldeia ucraniana de Lyptsi, perto da fronteira com a Rússia, segundo as autoridades da região nordeste de Kharkiv.

O ataque registado a cerca de 10 quilómetros da fronteira atingiu uma mercearia e uma farmácia, ferindo também um jovem rapaz de 16 anos e uma mulher, acrescentaram as autoridades, sem pormenorizar o tipo de armas utilizadas.

As mesmas fontes deram conta de outro ataque com bombas aéreas guiadas e que “destruiu completamente” um hospital em Vovchansk, uma cidade que também fica perto da fronteira na região de Kharkiv, ferindo um homem.

Com a linha da frente de 1.000 quilómetros praticamente imóvel nos últimos meses, o exército de Moscovo tem mantido partes do leste e do sul da Ucrânia sob bombardeamento incessante quando a guerra se prolonga pelo seu terceiro ano. A rede elétrica também tem sido um alvo comum. Os líderes ucranianos têm pedido mais sistemas de defesa aérea e munições aos parceiros ocidentais.

As forças de defesa aérea ucranianas destruíram 14 dos 17 drones de ataque Shahed lançados pela Rússia durante esta noite, segundo um comunicado citado pela agência noticiosa AP, que escreve que alguns mísseis continuaram a sua trajetória. Os ataques destruíram infraestruturas energéticas em Mykolaiv e Odessa, de acordo com os governadores das regiões do sul.

Em Mykolaiv, 12 drones de ataque Shahed foram destruídos pelas defesas aéreas durante a noite, mas um atingiu infraestruturas energéticas, sem se registar vítimas, precisou o governador regional Vitallii Kim.

A Rússia atacou a região de Odessa com drones e mísseis em duas vagas, informou o governador local Oleh Kiper, que referiu que o ataque num primeiro momento visou infraestruturas energéticas e, horas mais tarde, os mísseis atingiram as infraestruturas de transporte e logística, ferindo duas pessoas.

Entretanto, as equipas de resgate recuperaram os corpos de mais duas pessoas, incluindo um rapaz de 13 anos, dos escombros de um edifício parcialmente destruído durante um ataque aéreo russo em Kostiantynivka, no leste da Ucrânia, na terça-feira.

No total, três pessoas morreram em resultado desse ataque, contabilizaram os serviços de emergência da Ucrânia.