Devia ter sido apenas mais um jogo de futebol, mas tornou-se um caso de polícia. No último sábado, no empate entre o Angers e o Laval da Ligue 2 francesa, uma mulher foi agredida sexualmente nas bancadas do Stade Raymond Kopa. O crime aconteceu na zona onde costumam estar os Kop De La Butte 1992, um dos grupos organizados de adeptos do Angers, e foi precisamente a claque que denunciou o caso.

“Ficámos a saber, com choque e horror, que ocorreu uma agressão sexual dentro do bloco dos nossos adeptos (na bancada Coubertin) durante o jogo contra o Laval. Antes de mais, gostaríamos de dar todo o nosso apoio à vítima desta agressão e condenar com toda a veemência este ato intolerável e indesculpável. Gostaríamos também de agradecer e felicitar o jovem que interveio para pôr termo ao ataque”, referiu a claque em comunicado, adiantando que identificou o autor do crime e que comunicou a identidade ao Angers.

pic.twitter.com/FSJPjLQ5BX — Kop De La Butte 1992 (@KDLB92) April 9, 2024

“Informamos a vítima deste ato desprezível e todos os adeptos do Angers que o agressor foi identificado e denunciado ao clube. Na sequência desta ação, encorajamos a vítima a apresentar uma queixa para garantir que o agressor seja condenado. Pedimos ao clube que use todos os meios à sua disposição para garantir que o agressor seja rapidamente removido das bancadas”, acrescenta a nota.

Por fim, os Kop De La Butte 1992 pedem que, se uma situação semelhante voltar a acontecer no Stade Raymond Kopa, as vítimas ou eventuais testemunhas denunciem os episódios à claque de forma imediata para permitir uma resposta “muito mais reativa”. O Angers está atualmente no terceiro lugar da Ligue 2, o segundo escalão de França, e ainda está a lutar pela possibilidade de promoção à Ligue 1, de onde caiu na temporada passada ao ficar na 20.ª e última posição da tabela.