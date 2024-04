Em atualização

O Governo diz que introduziu pelo menos 60 medidas propostas por outros partidos no seu programa de Governo, mas deixou cair várias que constavam do seu manifesto eleitoral.

Uma delas prendia-se com a pretensão de fazer uma “auditoria aos mais de 30 fundos de investimento e garantias geridos por entidades públicas com especial destaque ao Fundo de Contra-Garantia Mútuo que, pela sua dimensão, representa um risco relevante para as contas públicas”. Era uma medida que constava do programa eleitoral da AD e que não foi passada para o do Governo, que transpõe em quase todas as áreas ligadas às empresas os compromissos pré-eleitorais.

Mas há mais, nomeadamente na componente de reforço de regulação económica independente. No programa eleitoral a AD comprometia-se com o “robustecimento da independência das entidades reguladoras” e pretendia, mesmo, mudar a forma de nomeação dos reguladores. O programa da AD previa um procedimento concursal internacional para escolher administradores, admitindo-se mesmo nesse programa que um membro, pelo menos, fosse estrangeiro. A designação devia passar a ser do Presidente da República, sob proposta do Governo com audição prévia na Assembleia da República.

A AD pretendia, ainda, robustecer os conflitos de interesse, nomeadamente o período de nojo prévio à nomeação, para que os escolhidos não tivessem desempenhado cargos de eleições ou nomeação política incluindo em Governo, Parlamento e órgãos de direção de partidos. Fica também pelo caminho a pretensão de reforçar a prestação de contas e da avaliação e monitorização das entidades reguladoras e análise de impacto regulatório. E cai ainda a promessa da criação de um regime único de contraordenações das autoridades reguladoras — ainda que no programa de Governo, na Justiça, se pretenda rever o regime geral de contraordenações, harmonizando os regimes setoriais.

Há ainda outra promessa no programa da AD que não foi passada para o do Governo e que diz respeito à promoção da concorrência no setor bancário. A AD pretendia promover um estudo “criterioso” e implementar medidas que passavam pela “restrições ao bundling de produtos (ou a penalizações no spread do crédito a empresas e crédito à habitação por não contratação de seguros e outros produtos; e revisão dos seguros obrigatórios)”, pela “promoção de acesso a fundos do mercado monetário e a dívida pública de forma simples, permitindo um acesso mais generalizado a instrumentos muito líquidos e concorrentes dos depósitos bancários”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desapareceu também a frase do programa eleitoral que previa “evoluir ainda mais (não obstante as medidas recentes aprovadas por pressão europeia) na liberalização do acesso a profissões, impondo o princípio de inexistência de conflito de interesses nas entidades que regulam o acesso às profissões”.

De qualquer forma há várias medidas ligadas às empresas que se mantêm. Nomeadamente a intenção de dar mais força à AICEP, que, conforme já se noticiou, ficará na alçada principal do Ministério da Economia.

No programa do Governo, tal como já estava previsto no da AD, pretende-se “robustecer o papel da diplomacia económica, através da AICEP, dando-lhe uma abrangência territorial e setorial mais profunda, nomeadamente reforçando a rede de Lojas de exportação (atualmente existem 10), e promovendo a sua estreita colaboração com as Comunidades Intermunicipais”, assim como reforçar a ligação da AICEP com as embaixadas. Para isso, será feita uma revisão dos estatutos da Agência para o Investimento e Comércio Externo e será definido “novo modelo de financiamento para dar sustentabilidade, estabilidade e previsibilidade à gestão da Agência bem como assegurar os recursos necessários à reorganização e reforço da sua Rede Externa e do Regime Contratual de Investimento sempre no sentido de a posicionar como um dos vetores centrais da política de dinamização da economia”.