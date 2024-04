Em atualização

Um homem suspeito de ter esfaqueado esta quarta-feira pelo menos duas pessoas em Bordéus, causando um morto, foi abatido por agentes da polícia quando tentava fugir, adiantaram fontes policiais à agência France-Presse (AFP). A identidade do suspeito ainda é desconhecida, assim como as motivações do ataque.

O ataque terá acontecido pouco antes das 20h, segundo avançou o Le Monde, na zona turística da cidade de Bordéus conhecida como o Espelho d´Água, junto ao rio Garona. Segundo uma fonte policial, citada pelo jornal francês, “de momento não há nenhuma ligação terrorista”, acrescentando que “a hipótese de uma rixa por motivos desconhecidos parece ser a mais provável”.

De acordo com o jornal Sudouest, a vítima mortal era um homem argelino de 36 anos. O suspeito do ataque terá repreendido as vítimas por estas estarem a beber, avança o jornal. O ataque acontece no dia em que se assinala o último dia do Ramadão, período durante o qual os muçulmanos não devem consumir álcool.

Segundo outra fonte policial, citada pelo Le Figarot, tanto as vítimas como o autor do ataque têm “origens norte-africanas”. Dizem ainda que o suspeito “não fez comentários islâmicos após o ataque”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A informação foi adiantada pela AFP através de uma publicação na rede social X.

Un homme, suspecté d'avoir poignardé ce mercredi soir au moins deux personnes sur les quais de Bordeaux, dont une mortellement, a été tué par des policiers alors qu'il tentait de prendre la fuite, a-t-on appris de sources policières #AFP pic.twitter.com/4mQ4fvedtm — Agence France-Presse (@afpfr) April 10, 2024

Na mesma rede social estão a ser publicados vídeos quer do alegado ataque à faca, quer das forças policiais a abaterem o homem. Vários pessoas começaram a reunir-se no local onde o suspeito foi abatido, mas a zona foi rapidamente isolada pela polícia.