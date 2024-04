O exército israelita reivindicou, esta quinta-feira, ter morto o “principal financiador” do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), no âmbito da ofensiva contra a Faixa de Gaza, onde mais de 33.500 pessoas foram mortas desde outubro.

O alto responsável do grupo armado palestiniano foi identificado como Nasser Yakob Jaber Nasser e, segundo as forças israelitas, era “responsável pelo financiamento de uma parte significativa das atividades militares do Hamas” na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito.

Segundo um comunicado das forças israelitas, em dezembro último, Nasser conseguiu transferir milhares de dólares para o Hamas que terão permitido ao movimento levar a cabo atividades militares, embora o grupo islamita ainda não tenha nem comentado nem confirmado a informação.

No mesmo comunicado, o exército israelita adiantou que os militares também conseguiram eliminar um certo número de “terroristas e destruir infraestruturas terroristas” no bairro de Shujayea, na cidade de Gaza. “As tropas levaram a cabo um ataque dirigido a um posto avançado do Hamas utilizado para exercícios de treino. Na sequência do ataque, um avião da força aérea israelita atacou e destruiu o posto”, afirmou a mesma fonte.