Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Os serviços de informação ucranianos alegaram esta quinta-feira que a Rússia alocou mais de 58 mil milhões de rublos (cerca de 587 milhões de euros) ao longo de 2023 para financiar atividades de propaganda interna.

Segundo um comunicado das autoridades ucranianas, o Kremlin (presidência russa) confiou este tipo de atividades a organizações supostamente sem ligações diretas ao governo russo, mas que na realidade agem em nome do executivo.

Estamos a falar de estruturas que formalmente não têm qualquer relação com o Estado agressor, que se posicionam como ‘autónomas’, mas que na realidade, por ordem do Kremlin, produzem o chamado ‘conteúdo patriótico'”, indicou o documento.

Os serviços de informações de Kiev argumentam que estas organizações difundem a sua propaganda pró-Kremlin através da Internet, notícias, filmes, séries e até videojogos.

As organizações comprometeram-se, em troca de dinheiro do Kremlin, a formar uma opinião pública “leal ao regime” de Vladimir Putin, a justificar a invasão russa da Ucrânia e a glorificar a participação dos militares de Moscovo na guerra, segundo apontou a mesma nota informativa.

No final de fevereiro, a “secreta” de Kiev disse esperar que as ações de desestabilização e desinformação por parte da Rússia atingissem o máximo entre março e maio, com vista a dividir os ucranianos e semear divisões no apoio ocidental.