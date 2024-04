As buscas do rapaz de 16 anos que desapareceu na tarde de sexta-feira na praia de Salgueiros, em Gaia (Porto), terminam este domingo sem se ter encontrado a vítima, mas continuam segunda-feira por terra, disse à Lusa fonte oficial.

Em declarações à Lusa, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima do Douro, Rui Lampreia, declarou que as buscas por mar vão terminar no domingo ao pôr-do-sol “sem novidades”.

Rui Lampreia explicou, todavia, que as buscas do rapaz de nacionalidade marroquina vão continuar por terra na segunda-feira de forma “aleatória”, ou seja, vão ser realizadas de manhã, a meio da manhã e à tarde, mas já não vão ser feitas de forma contínua como nestes últimos três dias.

As buscas hoje foram realizadas entre a Foz e a zona de Aguda e a duas milhas de profundidade, precisou.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima do Douro, estiveram empenhadas, por mar, três embarcações da Estação Salva-vidas do Douro, do comando-local da Polícia Marítima de Leixões, dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, bem como uma mota de água dos Bombeiros Voluntários da Aguda.

Por terra, estiveram empenhados elementos do comando-local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Voluntários da Aguda, de Coimbrões e de Valadares e ainda dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia.