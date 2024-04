Era mais do que um dérbi. Era um dérbi eterno, em pleno San Siro, que podia dar o Scudetto ao Inter Milão e acabar definitivamente com a esperança do AC Milan. No fim, quis o destino que a sorte caísse para Simone Inzaghi e faltasse a Stefano Pioli: o Inter venceu o AC Milan, ficou com 17 pontos de vantagem na liderança e conquistou a Serie A pela 20.ª vez e três anos depois da última.

Antes do jogo, porém, o AC Milan tinha prometido fazer de tudo para continuar a adiar os festejos do rival. Ainda a ressacar da eliminação nos quartos de final da Liga Europa, contra a Roma, Stefano Pioli garantiu que a equipa iria atuar com “orgulho, responsabilidade e pertença”. “Pelo Campeonato, pela eliminação de quinta-feira, pelo Scudetto do Inter, é uma oportunidade para redenção, para orgulho. Uma vitória no dérbi seria muito importante, por tudo aquilo que sabemos. Este AC Milan ainda pode dar muito, não quero ouvir críticas”, disse o treinador rossoneri, cuja saída do clube tem sido colocada em cima da mesa nos últimos dias.

Do outro lado, de forma natural, o Inter Milão queria arrumar o assunto desde já. “Tem sido uma aventura magnífica. O dia do dérbi pode ser um dia importante para todos nós, mas não estamos obcecados. Tivemos uma temporada dominante, agora a montanha está a terminar e sabemos o que temos de fazer. Um dérbi é sempre um dérbi, traz sempre excelentes emoções. As expectativas são muito altas, mas sabemos que ganhámos os últimos cinco dérbis e que temos tido muita alegria contra o AC Milan. Mas isso não conta para nada agora”, atirou Simone Inzaghi.

Neste contexto, Pioli lançava Musah, Loftus-Cheek e Pulisic no apoio a Rafael Leão, com Giroud a começar no banco, enquanto que Inzaghi tinha Lautaro Martínez e Marcus Thuram no ataque e contava com Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan no meio-campo. Francesco Acerbi colocou o Inter a vencer ainda dentro dos 20 minutos iniciais (18′), aparecendo a cabecear na área na sequência de um cruzamento na esquerda, e o AC Milan foi para o intervalo a saber que teria pelo menos de empatar para evitar que o Campeonato terminasse já esta segunda-feira.

O Inter aumentou a vantagem logo no início da segunda parte, com um belo pontapé rasteiro de fora de área (49′), e o AC Milan só conseguiu reagir já perto do fim e por intermédio de Tomori, que cabeceou para dentro da baliza na sequência de vários ressaltos na área de Yann Sommer (49′). Já nos descontos, com muita confusão à mistura, Theo Hernández, Dumfries e Calabria ainda foram todos expulsos com cartão vermelho direto.

No fim, o Inter Milão venceu o AC Milan pela sexta vez consecutiva e sagrou-se campeão italiano a cinco jornadas do fim da temporada, conquistando o Scudetto pela 20.ª vez e três anos depois da última, já em 2021. Pelo meio, e já com uma final da Liga dos Campeões no currículo, Simone Inzaghi comprovou definitivamente que já deixou de ser o treinador das taças e é, finalmente, o treinador do título.