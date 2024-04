A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia esta quarta-feira uma operação de patrulhamento e fiscalização rodoviária a veículos de duas rodas a motor nos principais eixos rodoviários de acesso à fronteira com Espanha no âmbito do “Moto GP Jerez 2024“.

Em comunicado, a GNR adianta que a Operação “Moto”, que arranca esta quarta-feira e termina domingo, visa “contribuir para a redução da sinistralidade grave e garantir a fluidez do tráfego e apoiar os utentes das vias”.

Os militares da guarda vão intensificar as ações de patrulhamento e fiscalização rodoviária nos principais eixos nacionais, em especial nos acessos à fronteira com Espanha, devido ao evento “Moto GP Jerez 2024”, em Gerez de La Frontera, em Cádis, que vai decorrer entre sexta-feira e domingo.