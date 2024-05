Depois de Louis, no passado dia 23 de abril, a vez de Charlotte. Para assinar o nono aniversário da princesa, celebrado esta quinta-feira, os príncipes de Gales divulgaram uma nova imagem da sua filha do meio. O casal William e Kate Middleton aproveitam ainda para agradecer todas as mensagens de parabéns.

Sorridente, em pose descontraída, Charlotte surge vestida com uma saia de ganga, camisola azul escura e ainda um casaco bordeaux, e é bem possível que o look seja rapidamente mimetizado (ou que algumas destas peças voem das lojas), pelo menos a avaliar por anos anteriores.

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! ????

Thank you for all of the kind messages today.

???? The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2024