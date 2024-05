"Um Homem Por Inteiro": quem lhe dera ser "Succession"

Era uma vez um argumentista talentoso que criava sucessos de televisão uns atrás dos outros (Chicago Hope, Ally McBeal, Boston Public). Era uma vez um argumentista que transformava livros em mais sucessos de televisão (Big Little Lies, Nine Perfect Strangers). Era uma vez um argumentista que tentou adaptar um livro que muitos julgavam inadaptável (e, pelos vistos, tinham razão).

David E. Kelley pegou na obra de mais de 700 páginas de Tom Wolfe e transformou Um Homem Por Inteiro numa minissérie de seis episódios que já está disponível na Netflix. Em teoria, com uma história boa e um elenco repleto de nomes de peso, tinha tudo para ser a sucessora de Succession que tinha sido anunciada de forma oficiosa. Na prática, acaba por ser uma espécie de estagiária que, ou precisa de um momento para assimilar tudo e apanhar o comboio até se tornar uma excelente profissional, ou simplesmente não foi feita para isto.

Estamos em Atlanta e a personagem principal é Charlie Croker (Jeff Daniels), um antigo prodígio de futebol americano universitário transformado em magnata do imobiliário. Um dia depois de celebrar 60 anos, rodeado de champanhe, smokings, amigos e conhecidos interesseiros, é chamado ao banco para aquilo que acha ser uma reunião para renegociar empréstimos. Problema: do outro lado está Harry Zale (Bill Camp), do departamento de gestão de ativos do banco, que quer tudo menos conversa fiada. Aliás, o que ele quer mesmo é sangue (ou todos os bens de Croker, dos aviões privados ao último cêntimo que ele tenha na carteira), já que as dívidas rondam qualquer coisa como mil milhões de dólares.

O primeiro acha-se intocável, o segundo já não aguenta ricalhaços com a mania. As cenas entre Croker e Zale são um pingue-pongue de veneno atirado de uma ponta à outra de uma gigantesca mesa e são estes os melhores momentos da minissérie. Jeff Daniels e Bill Camp são duas presenças tão imponentes no ecrã que até podiam estar a falar do preço da sardinha — a atenção do espectador seria a mesma, tendo em conta o entusiasmo e a veracidade que cada um coloca na respetiva interpretação. Porém, como em muitos aspetos de Um Homem Por Inteiro, a presença de Bill Camp promete muito para depois se perder no meio da narrativa, acabando por não fazer justiça nem à personagem, nem ao ator que a interpreta.

Jeff Daniels é excecional, como sempre, mesmo carregando no sotaque sulista quando se enerva e com um cabelo pintado que denota o branco natural mal escondido por baixo de um castanho alaranjado, uma caricatura que é claramente propositada para fazer lembrar um certo magnata do imobiliário que virou presidente dos EUA. Croker tem um edifício com o próprio nome, o Concourse, que lhe acrescentou uns quantos zeros às dívidas, tem mansões, empresas e uma quinta para caçar onde se dá uma cena de acasalamento de cavalos que é demasiado estranha para ter sequer justificação no mundo de ilusão em que Charlie Croker vive. À sua volta tudo se desmorona, está à beira da bancarrota e tem desesperadamente de tentar salvar o império. Para isso conta com a ajuda de Roger White (Aml Ameen), o advogado, que acaba desviado para outro arco narrativo, passando também o protagonista para segundo plano em diversas ocasiões.