Esta sexta-feira falamos das ocupações dos campus universitários que começaram em Nova Iorque, na Universidade de Columbia, mas o movimento alastrou a muitas outras instituições do ensino superior, sobretudo a algumas escolas de elite, sobretudo à Costa Leste e a Los Angeles, com as administrações escolares a não saberem se deviam chamar a polícia ou ceder às reivindicações dos manifestantes. O pretexto é a guerra em Gaza, os manifestantes reclamam-se da causa palestiniana, mas o que pode estar em causa é a reeleição de Joe Biden. Num ano eleitoral e com Trump à frente nas sondagens, os radicais estão a convocar manifestações para Chicago para a altura da convenção democrata, o que recorda a campanha de 1968 e os confrontos por causa da guerra do Vietname. É tudo isto assim como a situação actual no terreno, em Gaza, e nas negociações para um cessar, que queremos tratar no contra-corrente de hoje. Será que estes protestos podem influenciar o resultado das eleições de Novembro?

