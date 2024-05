Em papel vegano e com 21 metros de comprimento: o rolo que conta a história da coroação de Carlos III demorou 56 dias a fazer

Carlos III foi coroado a 6 de maio de 2023 e desde então tem tido um ano muito preenchido. A poucos dias do primeiro aniversário do evento foi apresentado ao Rei e à rainha o Rolo da Coroação. Trata-se de um documento com 21 metros de comprimento que faz o registo da cerimónia e traz uma série de novidades à tradição. Pela primeira vez desde 1308, este rolo não será em pele animal e contará com uma versão digital.

“Os Rolos da Coroação são o registo de ascensão e coroação de um monarca”, pode ler-se num vídeo publicado na conta de Instagram da família real. A tradição de fazer este objeto começou em 1308, no reinado de Eduardo II, e na altura era escrito em latim e francês. Há três grandes novidades neste novo rolo. Pela primeira vez o documento foi feito em papel vegano e de “alta qualidade animal-free” em vez de pele de vitelo. Dá conta da unção do Rei, que é uma parte da cerimónia que não se vê. E tem uma versão digitalizada, à qual o público pode aceder neste link, e que conta com vídeos e fotografias da coroação, assim como com entrevistas exclusivas com participantes do evento.

O documento está escrito à mão pela calígrafa Stephanie Gill e no mesmo estilo de letra (Copperplate) que foi usado nos rolos da coroação de Isabel II e George VI. Conta com 11 500 palavras e com ilustrações coloridas, com informação sobre o planeamento da coroação e uma descrição da cerimónia que inclui quem foram as pessoas envolvidas, a música, a organização da Abadia de Westminster e até as flores. O rolo de Carlos e Camila começa com uma decoração heráldica feita pelo artista Timothy Noad, segundo escreve o Telegraph, onde se pode ver o brasão do Rei com o leão, o unicórnio e o escudo. Em baixo podem ver-se as flores que são símbolos nacionais (a rosa inglesa, o cardo escocês, o alho-porro galês e o trevo da Irlanda do Norte) à volta da coroa de St. Edward.