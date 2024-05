A antepenúltima jornada da fase de apuramento de campeão nacional de andebol trazia um potencialmente decisivo Clássico, com o FC Porto a visitar o Benfica e a precisar de vencer para continuar na corrida pelo sonho do penta. No fim, os dragões não vacilaram e derrotaram os encarnados, permanecendo a dois pontos da liderança do Sporting na antecâmara de um Clássico contra os leões que será fulcral.

Antes do jogo, porém, António Areia assumia a importância da deslocação ao Pavilhão da Luz. “Quando começámos a fase final do Campeonato, sabíamos as condições e a posição em que estávamos. Não era a posição que desejávamos, mas é o que é. O próximo jogo não será diferente, é um jogo que estamos obrigados a ganhar. Essa obrigação pode ser boa para nós, porque aumenta o nosso foco e a nossa união enquanto grupo. Pode ser vantajoso para nós, somos uma equipa experiente. Estamos preparados para estes momentos”, explicou o ponta do FC Porto, sublinhando a importante vitória no Clássico contra o Sporting no último fim de semana.

Do outro lado, o treinador do Benfica reconhecia a dificuldade do desafio. “É um jogo sempre importante, frente a um adversário complicado, até porque tivemos alguns problemas com baixas e lesões nos últimos encontros. Vai ser complicado porque eles estão num grande momento, mas nós temos de dar sempre o máximo e pensar em ganhar para agradar aos adeptos que nos apoiam. No Benfica tentamos ganhar sempre, mas sabemos que não vai ser fácil”, disse Jota González.

A primeira parte foi de equilíbrio absoluto, com Benfica e FC Porto a chegarem empatados ao intervalo (14-14). A superioridade dos dragões, porém, apareceu na segunda parte: Fábio Magalhães e Nikolaj Laeso marcaram seis golos cada um, assumindo o papel de melhores marcadores da equipa de Carlos Resende, e o FC Porto não deixou fugir a vitória clara contra o Benfica (34-29). Com este resultado e com o triunfo do Sporting contra o ABC (37-23), os leões mantêm a liderança isolada da classificação, com mais dois pontos do que os dragões, sendo que os encarnados estão na terceira posição.