A Câmara Municipal de Lisboa determinou, “por questões de segurança” e após um pedido por parte das autoridades, a restrição do horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais da cidade, a partir das 20h30 deste domingo, devido à possibilidade de o Sporting se sagrar campeão nacional de futebol se o Benfica não vencer o jogo frente ao Famalicão.

O despacho da autarquia, que é assinado pelo vereador Ângelo Pereira, determina que vários estabelecimentos em redor do Marquês de Pombal, na Avenida da Liberdade ou ainda na zona do Parque Eduardo VII, devem encerrar a partir das 20h30, hora a que arranca a partida do Benfica frente ao Famalicão.

Apesar da indicação para fechar as portas mais cedo, existem exceções que permitem que os cafés e quiosques possam reabrir. Se o resultado não for “favorável para que ocorram os festejas do campeonato pelo Sporting Clube de Portugal”, os estabelecimentos poderão voltar a abrir portas ainda durante o jogo (se o Benfica estiver a vencer de forma confortável) ou no final, se for confirmada a vitória das águias, que adiará os festejos.

O Benfica visita o Famalicão, num jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e está obrigado a vencer para impedir que o Sporting se sagre já este domingo campeão nacional. Com o triunfo dos leões, frente ao Portimonense por 3-0, os encarnados vão entrar em campo com oito pontos de atraso para o primeiro lugar.