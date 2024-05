Acompanhe aqui o liveblog da guerra na Ucrânia

A Ucrânia celebra este domingo a Páscoa ortodoxa e o Presidente, Volodymyr Zelensky, fez um vídeo para assinalar a data com um discurso. Zelensky lembra que a guerra já dura há “802 dias de liberdade contra as trevas” e afirma que “os ucranianos só se ajoelham para rezar”.

Junto ao vídeo, filmado ao ar livre e publicado na sua conta da rede social X, o Presidente ucraniano coloca a seguinte legenda: “Nesta área, estamos unidos numa oração. Por todos os nossos guerreiros que repelem demónios em todas as direções. Por aqueles que seguem um mandamento na vida: proteger a Ucrânia. Por todos os civis que trabalham todos os dias para fazer o país forte e eficiente contra as forças do mal.”

This Easter, we are united in prayer.

For our warriors of light, who repel demons in all directions. For those who follow one more commandment in life: protect Ukraine. For all civilians who work every day to make the country strong and efficient in overcoming evil forces.

For… pic.twitter.com/D6BeMWycRx

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2024