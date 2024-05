O Bloco de Esquerda (BE) nos Açores manifestou nesta segunda-feira solidariedade perante o incêndio ocorrida no sábado no hospital de Ponta Delgada, esperando que seja retomado “o mais brevemente possível” o normal funcionamento da maior unidade de saúde açoriana.

“O partido está ao lado dos doentes que se encontravam à altura no hospital, bem como dos seus familiares”, sublinha o BE numa nota de imprensa.

Citado comunicado, o deputado do BE e dirigente regional do partido, António Lima, saúda os profissionais de saúde, bombeiros e “todos os que contribuíram para garantir a segurança dos doentes e que prestaram assistência no incêndio”.

O BE nos Açores salienta ainda o seu reconhecimento pela “dedicação e profissionalismo que conseguiram afiançar diante de tamanha calamidade”.

O Bloco acrescenta que espera que “tudo se faça para garantir a segurança de todos os doentes” e para que se possa “retomar, o mais brevemente possível, o normal funcionamento da maior unidade de saúde açoriana”.

No domingo, o governo dos Açores declarou a situação de calamidade pública devido ao incêndio que deflagrou no dia anterior no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), na ilha de São Miguel.

A unidade de saúde que já foi alvo de vistorias, mas ainda não há previsão para retomar o normal funcionamento do equipamento.

O incêndio, que deflagrou pelas 9h40 locais de sábado (10h40 em Lisboa), obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados.

Na altura estavam no estabelecimento de saúde 333 doentes.