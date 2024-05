A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira o fim do procedimento aberto contra a Polónia por desrespeito dos valores da União Europeia (UE), incluindo Estado de direito, por reconhecer o “trabalho árduo e os esforços” do país após seis anos.

“O dia de hoje [segunda-feira] marca um novo capítulo para a Polónia. Após mais de seis anos, acreditamos que o procedimento no âmbito do artigo 7º [do Tratado da UE, acionado perante ameaças sistémicas nos países da UE ao nível do Estado de direito] pode ser encerrado”, anunciou a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X.

Today, marks a new chapter for Poland.

After more than 6 years, we believe that the Article 7 procedure can be closed.

I congratulate PM @donaldtusk and his government on this important breakthrough.

This is a result of ???????? hard work and determined reform efforts.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2024