O ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) venceu nesta segunda-feira ao sprint a terceira etapa da 107.ª Volta a Itália, com Tadej Pogacar (UAE Emirates), que atacou e foi alcançado a 300 metros da meta, a manter a camisola rosa.

Para somar o segundo triunfo da carreira no Giro, Merlier, de 31 anos, bateu ao sprint, no final dos 166 quilómetros entre Novara e Fossano, o italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) e o eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), respetivamente segundo e terceiro na meta, com as mesmas 3h54.35 horas do vencedor.

O esloveno Tadej Pogacar, que atacou dentro dos quatro quilómetros finais na companhia do seu “vice” na geral, Geraint Thomas, e foi absorvido pelo pelotão a apenas 300 metros da meta, manteve a liderança da geral, com 46 segundos sobre o britânico da INEOS. Em terceiro, está o colombiano Daniel Martínez, a 47.

Na terça-feira, a quarta etapa vai ligar Acqui Terme a Andora, no total de 190 quilómetros.