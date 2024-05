O Bloco de Esquerda termina esta terça-feira as suas jornadas parlamentares, na Madeira, onde anunciou um conjunto de propostas, entre as quais a proibição de transferências de e para offshores e a antecipação da neutralidade carbónica para 2045.

Os trabalhos arrancam com reuniões com diversas entidades da região e, à tarde, o líder parlamentar Fabian Figueiredo preside à conferência de imprensa de encerramento com a apresentação de iniciativas.

As jornadas parlamentares dos bloquistas tiveram início na manhã de segunda-feira com uma visita à Praia Formosa, a maior do Funchal, tendo sido abordadas iniciativas relacionadas com o combate às alterações climáticas.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e os restantes deputados eleitos à Assembleia da República, assim como o cabeça de lista do Bloco às legislativas regionais antecipadas de 26 de maio, Roberto Almada, eleito deputado em setembro do ano passado marcaram presença nestas jornadas.

À tarde, a comitiva esteve na Assembleia Legislativa da Madeira, com o líder parlamentar do Bloco, Fabian Figueiredo, a anunciar projetos de lei e de resolução relacionados com o combate à corrupção.

O bloquista destacou três propostas que visam a proibição de transferências de e para offshores, o alargamento das obrigações declarativas aos membros dos gabinetes ministeriais e fiscalizações aleatórias.

O dia terminou com um jantar-comício que contou com as intervenções de Mariana Mortágua e outros dirigentes.

Esta é a primeira vez que o partido realiza jornadas parlamentares na Madeira.