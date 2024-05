Bruno Vieira Amaral estreia-se esta quarta-feira na equipa fixa das Manhãs 360 da Rádio Observador. O escritor junta-se assim a Carla Jorge de Carvalho, Maria João Simões e Paulo Ferreira, completando o painel que faz companhia a cada vez mais portugueses desde que acordam até chegarem ao trabalho ou à escola.

O novo elemento do painel participará em todas as rubricas das 7h às 10h, do Ainda bem que faz essa Pergunta à Conferência de Imprensa, sem esquecer o E o vencedor é…

A estreia de Bruno Vieira Amaral nas manhãs da Rádio Observador marca também o regresso do 3 Toques.

Bruno Vieira Amaral, vencedor do Prémio José Saramago, entre muitas outras distinções, tem os seus livros publicados em dez países, incluindo Espanha, Itália e Brasil, e em línguas como o árabe e o húngaro. O escritor era já um dos elementos do painel da Tarde Política da Rádio Observador, participando ainda no programa Pop Up, onde vai permanecer — pode ouvir o nosso programa sobre cultura pop todas as quintas-feiras às 13h.