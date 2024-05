O pesadelo começou aos 12 minutos, com um golo de Michael Olise, e continuou aos 40′ com Jean-Philippe Mateta a aumentar a vantagem. Tyrick Mitchell tornou tudo pior aos 58′ e Michael Olise, já aos 66′, bisou para fechar as contas. No fim, o Crystal Palace goleou o Manchester United — que somou um conjunto impressionante de registos negativos.

Logo à partida, a equipa de Erik ten Hag sofreu a oitava goleada da temporada e a 13.ª derrota na Premier League, um número máximo na história do clube. O Manchester United já sofreu 81 golos em todas as competições desde o início da época, o número mais alto desde 1976/77, e só o Nottingham Forest perdeu mais jogos fora de casa por uma diferença de quatro ou mais golos em 2023/24. Os red devils estão atualmente no 8.º lugar, em igualdade pontual com o Chelsea, sendo que nunca ficaram abaixo da sétima posição na liga inglesa.

O Manchester United sofreu a 18.ª derrota da época: pior registo do clube desde 1977/78 ⚠Os Red Devils já sofreram um total de 81 golos, o pior registo desde 1976/77 pic.twitter.com/708dOKe6LL — Playmaker (@playmaker_PT) May 7, 2024

De forma natural, e tal como acontece praticamente desde que chegou a Old Trafford, Erik ten Hag é apontado como o principal responsável pelo momento do Manchester United. Depois do jogo, vários comentadores defenderam o despedimento imediato do treinador neerlandês — um cenário improvável, já que restam apenas três jornadas por disputar e os red devils vão ainda jogar a final da Taça de Inglaterra contra o Manchester City.

“É uma das equipas mais mal treinadas da Premier League e isso é um facto. O Ten Hag precisa de exibições, precisa de ter uma crença. Tem de nos fazer acreditar que há ali qualquer coisa. Eu nem sequer admitia que os Sub-23 do Manchester United perdessem 4-0 com o Crystal Palace. Fui treinado por treinadores de topo e muito do que vejo ali está errado, simplesmente”, disse Jamie Carragher, antigo central do Liverpool.

Olise não deu a bola a ninguém e só parou com ela no fundo das redes ???? ???????????????????????????? @premierleague | @CPFC 1 x 0 @ManUtd#PremierELEVEN pic.twitter.com/jPhbOvuYmZ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 6, 2024

Ora, já o próprio Erik ten Hag, depois do apito final, reconheceu que a equipa não esteve ao nível exigido. “Fomos muito fracos na forma como concedemos os golos. Especialmente quando sei que nos preparamos… Mas depois sofremos aquele primeiro golo daquela maneira e isso é muito desapontante. Foi uma exibição coletiva que não foi correta, com muitos erros graves. Não seguimos o plano, não seguimos o guião. Existiram erros individuais, sim, mas temos de nos proteger e desiludimo-nos”, explicou o treinador, que não contou com os lesionados Harry Maguire e Bruno Fernandes e teve de adaptar Casemiro ao eixo defensivo.

“É claro e óbvio que não foi uma boa exibição. Não jogámos como queremos e não fomos bons o suficiente. Foi a quarta derrota em 2024, foi difícil derrotar-nos em muitos jogos e hoje fomos muito fáceis de derrotar. Os adeptos estiveram com a equipa do primeiro minuto até ao fim, conseguem ver os problemas que temos”, acrescentou.