Siga aqui o liveblog sobre a atualidade política

O PS vai pedir a audição parlamentar urgente do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, para explicar as declarações que tem feito sobre a execução orçamental, considerando os socialistas que tem posto em causa a credibilidade externa do país.

Fonte oficial do grupo parlamentar do PS adiantou à agência Lusa que esta audição na comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública vai ser pedida com caráter de urgência.

O objetivo dos socialistas, de acordo com a mesma fonte, é que Miranda Sarmento “de uma vez por todas explique as declarações que anda a fazer sobre a execução orçamental”.

“Estas afirmações estão a pôr em causa a credibilidade externa do país que tanto custou a recuperar e isso é inaceitável”, afirma a mesma fonte oficial.

Joaquim Miranda Sarmento contabilizou esta terça-feira em 2,5 mil milhões de euros o total de despesa levada a cabo pelo anterior governo no arranque do ano, que não constava do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa intervenção na conferência anual das Associações de Crédito Especializado (ASFAC), Joaquim Miranda Sarmento criticou o anterior executivo (PS) por despesas aprovadas no início do ano, algumas das quais já depois das eleições legislativas de 10 de março, que ditaram a vitória da coligação AD (PSD/CDS-PP/PPM).

“Estamos a falar de 2,5 mil milhões de euros que não estavam no documento que a Assembleia da República aprovou no Orçamento do Estado”, disse.

O governante afirmou que o anterior governo aprovou despesas extraordinárias no valor de 1.080 milhões de euros, sendo 960 milhões de euros depois das eleições legislativas de 10 de março.

Miranda Sarmento voltou a defender que a situação orçamental que o atual executivo encontrou é “diferente daquela que tinha sido anunciada”.