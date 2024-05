Um “gesto de questionamento permanente": eis a competição nacional do IndieLisboa

Nas curtas, estarão a concurso 19 filmes, dos quais se destacam Schrooms, nova curta de Jorge Jácome, que parte de um estudo científico sobre o uso terapêutico de cogumelos mágicos para criar uma narrativa em torno de um “Robin Hood New Age”, ou Nocturno para uma floresta, curta-metragem de 16 minutos que Catarina Vasconcelos estreou mundialmente em Locarno no ano passado. A autora de Metamorfose dos Pássaros (2020), filmou a metamorfose das almas femininas que os carmelitas do Buçaco proibiram no seu convento.

Outros títulos que o festival permitirá descobrir nesta mesma categoria são: Histórias de Contrabandistas, de Agnes Meng, Slimane, de Carlos Pereira, Uma Mãe Vai à Praia, de Pedro Hasrouny, Quando a Terrra Foge, de Frederico Lobo, Ensaio & Repetição, de Igor Dimitri, Romagem, de Jorge Cramez, OnPlainsofLargerRiver & Woodlands, de Miguel de Jesus, The Illusion of an Everlasting Kiss, de Marta Sousa Ribeiro, Felicidade numa Panela, de Clara Jost, Nunca estive tão Perto, de Francisca Dores, À Tona da Água, de Alexander David, Nunca Mais É Demasiado Tempo, de Bruno Ferreira, Man of Aral, de Helena Gouveia Monteiro, Tão pequeninas, tinham o ar de serem já crescidas, de Tânia Dinis, Kudibanguela, de Bernardo Magalhães e Tudo Menos Filmes, de Lourenço Crespo e Afonso Mota.

Novidade nesta edição é a secção Rizoma, que apresenta um conjunto de filmes que “pretende trabalhar questões relevantes da atualidade, cineastas de renome, e ante-estreias”, assim se descreve no comunicado enviado à imprensa o programa que pretende dar “uma perspetiva crítica sobre o presente em torno do cinema como reflexão e debate”. Rizoma é o lugar do encontro, ou assim parece pela escolha de filmes que piscam o olho ao grande público do festival. É neste contexto que surge, por exemplo, uma exibição única de All of us Strangers, filme de Andrew Haigh, protagonizado por Andrew Scott e Paul Mescal, que apesar de ter sido nomeado para vários prémios, como os BAFTA, em Portugal foi diretamente para o streaming sem nunca chegar ao grande ecrã — até agora.

O programa completo do IndieLisboa foi divulgado esta terça-feira. A abertura do festival, a 23 de maio, far-se-á com I’m not everything I want to be, filme sobre Libuše Jarcovjáková, fotógrafa que o jornal The New York Times apelidou de “Nan Goldin da República Checa”. O filme da Klára Tasovská, que passou em fevereiro pela Berlinale, retrata o ambiente sufocante vivido depois da Primavera de Praga de 1968, com recurso a fotografias e excertos dos diários da fotógrafa. Já o encerramento do Indie dá-se com a comédia negra Dream Scenario, de Kristoffer Borgli, desta feita fazendo–se acompanhar do ator Nicholas Cage, um professor de biologia banal que surge nos sonhos de muitas pessoas. A produtora é a americana A24.

Os bilhetes para o 21.º IndieLisboa são postos à venda esta quinta-feira, 9 de maio. O festival terá lugar nos cinemas Ideal e São Jorge, na Cinemateca Portuguesa, na Culturgest, no Cinema Fernando Lopes, e na Piscina da Penha de França.