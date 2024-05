Esta quarta-feira falamos da polémica em torno do serviço militar obrigatório. O ministro da Defesa, Nuno Melo, estará hoje na Assembleia da República para explicar a sua controversa ideia de chamar para as forças armadas os jovens delinquentes. É um tema que veio azedar um debate que tinha começado com alguma serenidade, apesar de escaldar: deve ou não Portugal voltar a considerar a instituição de um serviço militar obrigatório? É isso e o estado de umas forças armadas cada vez mais enfraquecidas num tempo em que as ameaças de guerra se aproximam de nós que queremos abordar no Contra-Corrente desta quarta-feira. O debate sobre o regresso do serviço militar obrigatório deve voltar à ordem do dia?

