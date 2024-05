A Força Aérea Portuguesa transportou na terça-feira dois bebés recém-nascidos de Ponta Delgada, Açores, para um hospital em Lisboa, face à inoperacionalidade do Hospital Divino Espírito Santo, foi esta quarta-feira anunciado.

O Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel ficou parcialmente danificado devido ao incêndio de sábado que obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais da Madeira, Açores e continente.

E, em comunicado, a Força Aérea adianta que o avião C-130H transportou dois recém-nascidos em incubadoras, ao longo de três horas de voo “por forma a garantir a segurança e os cuidados de saúde neonatais essenciais”.

O avião C-130H da Esquadra 501 partiu de Ponta Delgada às 18h40 (19h40 em Lisboa) e aterrou no Aeródromo de Trânsito N.º 1, na Portela, em Lisboa, às 21h50.

À chegada a Lisboa, os recém-nascidos, que durante o voo foram monitorizados por equipas de saúde da Força Aérea e civil, foram encaminhados, por ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para uma unidade hospitalar local da capital.

Este foi o quarto voo da Força Aérea dedicado ao transporte de doentes de Ponta Delgada, após o incêndio que deflagrou no Hospital do Divino Espírito Santo, tendo até ao momento já transportado 10 pessoas.

Na nota, a Força Aérea recorda que no domingo, um avião C-295M transportou durante a madrugada três doentes para a Ilha Terceira, enquanto durante a tarde um avião Falcon 50 levou três doentes — dos quais duas grávidas — para a Ilha da Madeira. À noite, o avião C-295M voltou a descolar para transportar mais dois doentes para a Ilha Terceira.

Desde o início do ano, a Força Aérea já transportou 270 doentes, sobretudo entre ilhas dos Açores, entre ilhas da Madeira e entre os Arquipélagos e o Continente.

No domingo, quando deflagrou o incêndio, estavam no Hospital Divino Espírito Santo 333 doentes e foi necessário proceder à transferência de 240.

Os doentes mais críticos e graves foram transferidos para o hospital da CUF, na Lagoa, e os restantes para centros de saúde.

Além do Hospital do Divino Espírito Santo, existem nos Açores dois hospitais, nas ilhas Terceira (em Angra do Heroísmo) e Faial (na Horta), para os quais foram transferidos mais de 50 doentes.

Foram também transferidos 55 doentes provenientes dos Açores para o Hospital Dr. Nélio Mendonça e Regimento de Guarnição N.º3.

Na segunda-feira, as Irmãs Hospitaleiras, instituição que gere a Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição em Ponta Delgada, acolheram 27 pacientes.

O presidente do Governo Regional dos Açores anunciou na segunda-feira que as Forças Armadas vão instalar um hospital de campanha no espaço do Hospital de Ponta Delgada.