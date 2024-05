A organização do festival da Eurovisão da Canção tem tentado manter o concurso apolítico, mas há quem veja na atuação da Ucrânia na semi-final desta terça-feira à noite, em Malmö, na Suécia, um momento carregado de mensagens subliminares sobre a invasão russa. Alyona Alyona e Jerry Heil, que representam a Ucrânia com a canção “Teresa & Maria”, apuraram-se para a final do concurso, que acontece este sábado.

Na rede social X, várias pessoas encontraram “simbolismo”, por exemplo, no guarda-roupa da cantora Jerry Heil, que envergava uma ombreira que lembra uma armadura. “A Ucrânia pôs tanto trabalho nesta na atuação deste ano da Eurovisão, enriquecendo-a de um profundo simbolismo e significado. Que maneira fantástica de expressar as narrativas contemporâneas através da arte”, escreveu uma utilizadora.

Ukraine put so much work into this year’s Eurovision performance, enriching it with profound symbolism and meaning. What a fantastic way to express the ongoing narratives through art ???????? Beautifully done Ukraine ???? https://t.co/hqtZV9vhdr — Violanta (@violantalewis) May 7, 2024

Outros notaram um momento da performance em que as luzes criam um efeito visual que aparenta o produzido pelos ataques aéreos russos em território ucraniano.

I hope that powerful and touching song from #Ukraine at the @Eurovision

will draw attention to our pain and grief. It's the song about women carrying heavy part of the war burden on their shoulders…

Sincerely thank Alyona Alyona & Jerry Heil for their incredible performance! pic.twitter.com/ZLvVsJlFcr — Ivanna Klympush (@IKlympush) May 7, 2024

No início de maio, foi conhecido que a participação ucraniana na edição deste ano da Eurovisão tem a direção criativa de Tanu Muiño. A designer e realizadora de videoclipes ucraniana é a mente criativa de videoclipes de nomes sonantes da música pop atual, de Harry Styles a Doja Cat, The Weeknd, Rosalía ou Dua Lipa — é Muiño que assina o teledisco da recém lançada Illusion, por exemplo.

Embora a European Broadcasting Union (EBU), entidade organizadora da Eurovisão, reafirme que este é um concurso desvirtuado de qualquer carga política — e por isso a EBU recusou qualquer boicote à participação de Israel e proibiu a utilização de símbolos palestinianos no evento —, Alyona Alyona e Jerry Heil querem utilizar a sua voz como plataforma de sensibilização para a guerra em curso contra o seu país, especialmente porque a atenção do público tem vindo a diminuir face à escalada do conflito no Médio Oriente.

O posicionamento da dupla de artistas chegou, desde logo, antes da subida a palco. No início desta semana, na passadeira turquesa — o nome deve-se àquela que é a cor do patrocinador oficial do concurso, a marca de cosméticos Morrocan Oil — Alyona Alyona e Jerry Heil surgiram com fatos adornados com chaves, que simbolizavam as casas perdidas devido à guerra em curso na Ucrânia, noticiou o Kyiv Post.

As artistas também já fizeram questão de frisar que se ganharem a 68º edição do festival vão vender o troféu e doar o valor para ajudar a suportar os custos da guerra, tal como as suas antecessoras que conquistaram o prémio em 2022. “Vendemo-lo para a nação”, prometeram. Escreve o Kyiv Post que ambas já fizeram uma angariação de fundos para a reconstrução de uma escola primária uma região ucraniana destruída por um míssil russo.

“A política está em todo o lado”, acreditam. “A cultura é parte da política, por isso cada música é política”, disse Alyona Alyona, a rapper de 32 anos, citada pela imprensa ucraniana. “Estamos aqui para falar”, disse Heil, de 28 anos. “Só a música pode ligar pessoas divididas”, afirmou. “Só a música pode curar”.

Juntamente com os compositores Anton Chilibi e Ivan Klymenko, a dupla escreveu a canção “Teresa & Maria”, que coloca a Madre Teresa e a Virgem Maria como figuras centrais para inspirar esperança na humanidade. O tema, que combina cânticos folclóricos, versos de rap e melodias, é cantado em ucraniano.

“Criámos uma canção sobre dois símbolos de bondade, amor e união. Se estiverem unidos, podem ganhar a guerra, podem mudar o mundo e deixar algo para os vossos filhos e para os filhos dos vossos filhos”, explicou Alyona Alyona à Euronews.

[A participação da Ucrânia na primeira semifinal da Eurovisão:]