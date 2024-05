O PSD vai lançar um site para divulgar publicamente o custo das propostas com impacto orçamental significativo aprovadas na generalidade, “à revelia” do Governo, confirmou à Lusa o deputado social-democrata Hugo Carneiro, já depois de o ter anunciado no Parlamento.

O objetivo passa por “totalizar quer por partido, quer na globalidade, todas as propostas que os partidos estão a aprovar à revelia do Governo”, explicou o parlamentar, que disse ser necessário que “os portugueses percebam” quem tem “responsabilidade orçamental”. A contabilização do impacto orçamental das propostas será feita com base em informação pública ou com informação estimada pelos próprios partidos proponentes, detalhou.

O social-democrata adiantou que o partido vai “lançar um site onde será visível o custo de todas as propostas aprovadas na generalidade que tiverem impacto orçamental significativo”. No Parlamento, a intenção anunciada por Hugo Carneiro motivou críticas da oposição. “E quem é que faz as contas?”, atirou de imediato Mariana Mortágua.

“Como fazemos debates de semana para semana, esquecemo-nos do que aprovámos na semana anterior… Tem de haver totalizador de todas essas propostas”, devolveu-lhe Hugo Carneiro. As outras bancadas protestaram e continuaram a perguntar quem vai fazer estas contas.

Posteriormente, em declarações à Agência Lusa, Hugo Carneiro defendeu que esta solução permitirá ter visibilidade sobre as medidas que a oposição aprova e que, segundo o deputado do PSD, “começam a condicionar fortemente as finanças públicas”, apontando como exemplo o projeto de lei do PS para eliminar as portagens nas ex-SCUT e as propostas relativas ao IRS. Questionado sobre a data de lançamento do ‘site’, o deputado social-democrata disse que ainda não existe.