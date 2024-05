Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

A diplomacia russa exigiu esta quarta-feira a Israel um “respeito estrito” pelo direito humanitário internacional, descrevendo a incursão israelita em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, como um “fator desestabilizador” para toda a região.

“Exigimos o estrito cumprimento das disposições do direito humanitário internacional”, afirmou em conferência de imprensa a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.

A more comprehensible single voice live only translation is on the MFA site: https://t.co/SrMW2lzpzy https://t.co/Sh95yFA3rt — Maria Zakharova (Commentary) (@_MariaZakharova) May 8, 2024

Nas últimas semanas, Israel tem ameaçado realizar uma operação ofensiva em Rafah, onde diz que estão as últimas unidades ativas do grupo extremista palestiniano Hamas.

A cidade é um canal para a ajuda humanitária desde o início da guerra e é o único ponto por onde as pessoas podem entrar e sair do enclave.

Esta quarta-feira, o exército israelita garantiu ter tomado a parte palestiniana de Rafah, alegando ter sido uma “atividade dirigida” em “áreas limitadas” contra as “infraestruturas terroristas” do Hamas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A operação foi lançada horas depois de o gabinete de guerra criado em Israel após os ataques do Hamas de 7 de outubro ter concordado prosseguir com a sua ofensiva, depois de o grupo islâmico palestiniano ter declarado que tinha aceitado uma proposta de cessar-fogo apresentada através do Qatar e do Egito.