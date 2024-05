A Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI+ criticou esta quinta-feira a Câmara do Porto por não convidar as associações a participarem nas iniciativas do Dia da Luta contra a Homofobia, mas autarquia assegura que convite foi enviado quarta-feira.

“A COMOP [comissão] e as suas organizações e associações constituintes não receberam qualquer convite oficial da Câmara Municipal do Porto para participar ou organizar este ato”, afirma em comunicado a comissão.

Para a comissão, é “essencial” que iniciativas relacionadas com os direitos da comunidade LGBTI+ “sejam coordenadas diretamente com as entidades legitimamente envolvidas e reconhecidas localmente”.

Contactada pela Lusa, a Câmara do Porto afirmou que o convite foi enviado na quarta-feira “para todas as entidades que fazem parte da rede social” da cidade.

A par do envio dos convites, a comissão considera que o município deveria convidar as associações para a reunião agendada para o dia 17 de maio, “assegurando assim uma colaboração transparente e eficaz entre a câmara e a COMOP, em prol de avanços significativos nas questões de igualdade e da justiça social”.

Sobre esta matéria, a autarquia adianta que a reunião foi “solicitada por uma entidade, a qual será recebida pelo vereador da Coesão Social, Fernando Paulo”.

A comissão saúda, no entanto, o facto de a fachada da Câmara do Porto vir a ser iluminada, de 16 para 17 de maio, com as cores da bandeira arco-íris para assinalar o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia.

“Esta é uma ação oficial que a COMOP valoriza e enaltece, visto que simboliza um reconhecimento público na luta contra a discriminação e violência sobre a comunidade LGBTI+”, refere.

A autarquia vai também hastear a bandeira LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo) num mastro colocado na praça em frente ao edifício, tal como sucedeu o ano passado, revelou na segunda-feira o presidente da câmara, Rui Moreira.

O presidente da Câmara do Porto disse também ter autorizado a realização das marchas do orgulho LGBTI+ no Largo Amor de Perdição, no centro da cidade, e nos jardins do Parque da Pasteleira.

Relativamente a estas iniciativas, a comissão confirma o apoio logístico, bem como a disponibilização do local por parte da empresa municipal Ágora para a realização do Arraial + Orgulhoso do Porto, também no Largo Amor de Perdição.

A Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto é uma manifestação de comemoração e luta pela igualdade da comunidade LGBTI, realizada no Porto desde 2006.