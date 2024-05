Esta quinta feira partimos do caso da alegada agressão de José Castelo Branco a Betty Grafstein para falar sobre violência contra idosos. Um caso que pode ser o clássico lado negro das vidas cor de rosa. Ainda assim é simplista. A violência contra os idosos está aí, diante dos nossos olhos, mas preferimos não ver. Nem os casos de isolamento forçado durante a pandemia, os relatos às vezes acompanhados de imagens sobre agressões físicas no meio da rua, em lares ou em casa ou ainda os relatórios que dizem que quatro idosos são agredidos por dia são capazes de nos despertar para esta realidade. Nada parece ter sido capaz de pôr o país a falar sobre a violência contra os idosos como as denúncias feitas por uma rica senhora americana contra o seu excêntrico marido português. Ainda assim, fica a dúvida. Era mesmo preciso um caso destes para voltarmos a falar sobre violência contra os idosos?

