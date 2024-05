Esta sexta-feira olhamos para a apresentação oficial dos programas de AD e PS para as europeias. Sebastião Bugalho pela AD e Marta Temido pelo PS apresentaram ontem ao fim da tarde as respetivas plataformas eleitorais, dois discursos diferentes com alguns piscares de olho ao eleitorado português e também alguns alertas sobre os desafios que se colocam à União Europeia. As eleições são já daqui a um mês, 9 de Junho, e se em Portugal, como em quase todos os países, boa parte do debate eleitoral e da campanha terá uma agenda interna, a nível europeu têm-se sucedido os alertas, com destaque para uma entrevista do presidente Emmanuel Macron em que este lembrou que as civilizações também podem morrer e nada garante a eternidade, e muito menos o sucesso, do projeto europeu. É sobre tudo isso que queremos falar no Contra-Corrente. Será que Macron tem razão ou foi alarmista?

