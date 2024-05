Hospital de Ponta Delgada divulga email e números de telefone de apoio aos utentes

O hospital refere que todas as mulheres “com dor pélvica ligeira, corrimento vaginal anormal, sintomas suspeitos de infeção urinária não complicada (ardor a urinar, sensação de peso pélvico ou aumento da frequência de micções) ou outros sintomas ginecológicos ou obstétricos de baixa gravidade poderão enviar email”.

O Hospital do Divino Espírito Santo refere que o contacto “será avaliado por um médico da área de Ginecologia e Obstetrícia do hospital o mais brevemente possível” e as utentes “serão orientadas quanto ao tratamento e/ou necessidade de recorrer ao serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia”.

Além desse email, o hospital disponibilizou ainda na sua página no Facebook os contactos das linhas de apoio dos Cuidados Paliativos (911 584 061), da Unidade de Ambulatório dos Serviços Farmacêuticos (911 584 224) e do Serviço de Endocrinologia e Nutrição (911 585 902).

O Hospital do Divino Espírito Santo revela que através da sua linha geral – 296 203 000 – poderão ser obtidas informações sobre o local para onde foram transferidos os doentes que estavam internados.

Além disso, disponibiliza os contactos de todos os hospitais e IPSS que receberam doentes.

Assim, o da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, é o 296 249 220, o da Clínica do Bom Jesus é o 296 285 352 e o da Casa da Nossa Senhora da Conceição é o 296 306 320. A Casa de Saúde de São Miguel (296 201 600), a CUF Açores (296 248 000), o Hospital da Horta (292 201 000) e o Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (295 403 200) são os restantes contactos do arquipélago.

A linha de apoio para se saber informações dos doentes transferidos para a Madeira é o 967 702 566.

O Hospital revela ainda que vai, “muito em breve”, disponibilizar um endereço de email e um número de telefone a partir dos quais se poderá obter resposta para questões como a renovação de receitas e baixas médicas.

O incêndio no hospital de Ponta Delgada, que deflagrou pelas 9h40 locais de sábado (10h40 em Lisboa) e só foi declarado extinto às 16h11, obrigou à transferência de 240 doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e continente.

O Governo dos Açores declarou no domingo a situação de calamidade pública para “acelerar procedimentos” que permitam normalizar num “curto espaço de tempo” a atividade da maior unidade de saúde açoriana.

A direção clínica anunciou na quarta-feira que o hospital vai ser reativado lentamente, prevendo-se que as unidades de oncologia e hemodiálise retomem a atividade de forma faseada na próxima semana.

Não foi ainda divulgada uma contabilização dos estragos do fogo.