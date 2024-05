Pouco mais de um mês antes do arranque da Euro 2024, a banda sonora da oficial da competição foi anunciada pela UEFA. Interpretada por MEDUZA, OneRepublic e Leony, “Fire” é a escolhida.

“Agora mais do que nunca, o poder de união da música é inegável. Como grandes fãs de futebol, nós estamos entusiasmados por combinar nossa paixão pelo jogo com a nossa música para a UEFA Euro 2024″, celebrou o MEDUZA.

O tema produzido pelo conjunto italiano e escrito pelo vocalista dos OneRepublic, Ryan Tedder, “mistura a apreciada produção ‘house’ do grupo italiano, as cativantes paisagens sonoras dos OneRepublic e a experiência pop de Leony” para “incorpora o fervor e o espírito dos adeptos de futebol e da música por igual”, refere a UEFA em comunicado oficial.

“Hoje é um dia especial com o lançamento de ‘Fire’. Nós a escrevemos para os fãs de futebol e música de todo o mundo, esperando que nos inspire e nos una na contagem decrescente para o UEFA EURO 2024”, referiu os OneRepublic

Durante a cerimónia de encerramento da competição, no dia 14 de julho, em Berlim, os artistas vão reunir-se para apresentar a música ao vivo.

“Eu estou emocionada com o lançamento de ‘Fire’! Crescer a ver o torneio com a minha família fez-me apaixonar pelo futebol. Com esta edição a chegar ao meu país, a Alemanha, fazer parte da canção oficial do torneio é um sonho tornado realidade!”, celebrou Leony.

A tradição de adotar-se uma música oficial para o torneio foi inicialmente adotada em 1992, com “More Than a Game” do Peter Jöback e Lasse Holm, e mantém-se até hoje, com “Fire” assumindo o posto que pertenceu a “We Are the People” do DJ neerlandês Martin Garrix, e com participações de Bono e The Edge, dos U2, em 2020.

“O futebol e a música têm o poder de unir as pessoas. Quando penso no Euro 1996, lembro-me de ‘Football’s Coming Home'”, sublinhou a lenda do futebol alemão Philipp Lahm.

Na edição de 2004, sediada por Portugal, Nellly Furtado foi a voz escolhida para imortalizar “Força” como a canção do torneio.

Para celebrar o lançamento de “Fire”, a UEFA iniciou a campanha #LightYourFire nas redes sociais, que vai escolher adeptos que compartilharem as suas paixões por música e futebol, para terem uma chance de assistirem a final do Euro 2024.

O início da competição está programado para acontecer em pouco mais de um mês, no dia 14 de junho.

O selecionador da seleção nacional, Roberto Martínez, anunciará no dia 21 de maio os convocados que enfrentarão República Checa, Turquia e Geórgia no Grupo F do torneio.