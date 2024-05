O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) alertou esta sexta-feira o primeiro-ministro para o descontentamento dos profissionais, avisando que se o diálogo social não for retomado urgentemente, voltarão ao protesto na rua.

O presidente do STSS, Luís Dupont, adianta em comunicado que os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica exigem “respostas por parte da tutela, apelando aos sindicatos para serem desenvolvidas formas de luta, nomeadamente greves e manifestações” caso não seja agendada uma reunião com o Ministério da Saúde para a retoma do processo negocial.

Segundo Luís Dupont, esta situação seria evitável se “o Governo demonstrasse interesse em dialogar com todos os profissionais de saúde, e não apenas com alguns, ignorando um dos maiores grupos do SNS”.

O dirigente sindical afirma que, “não tendo ainda sido agendada, como comunicado pelo Ministério da Saúde, a reunião para retoma do processo negocial”, o sindicato enviou um ofício ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, “a alertar para a indignação destes profissionais”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No ofício, o sindicato alerta para a necessidade de o Governo reunir urgentemente com os representantes dos trabalhadores e iniciar o diálogo social “de forma a apaziguar o descontentamento de muitos destes trabalhadores”.

“Caso não aconteça, não restará alternativa que não o recurso à luta e ao protesto na rua”, alerta o STSS no comunicado.

Entre as principais matérias por resolver, o sindicato destaca o reconhecimento do ponto e meio a atribuir por efeito da avaliação de desempenho por cada ano de trabalho, a comunicação, por parte das instituições, dos pontos atribuídos em virtude da aplicação do sistema de avaliação do desempenho e “a resolução de todas as injustiças que resultam do processo de revisão e descongelamento das carreiras nos dois regimes contratuais”.