Cerca de 30 aldeias ucranianas estavam esta segunda-feira sob fogo russo, obrigando à retirada de quase 6.000 habitantes, quando a Rússia prossegue a sua ofensiva na região de Kharkiv (nordeste), onde conquistou dezenas de quilómetros quadrados em poucos dias.

“Mais de 30 localidades da região de Kharkiv foram atingidas por fogo de artilharia e morteiros inimigos“, declarou o governador regional, Oleg Synegoubov, a meio do dia, nas redes sociais.

Segundo o responsável, desde o início dos combates, foram retirados destas zonas 5.762 habitantes. Estava previsto que outras 1.600 pessoas saíssem esta segunda-feira, apesar do que ele descreveu como uma “situação bastante complicada”.

As forças russas atravessaram a fronteira na sexta-feira para conduzir uma ofensiva na direção de Lyptsi e Vovchansk, duas cidades situadas a cerca de 20 e 50 quilómetros, respetivamente, a nordeste de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.

“O inimigo está atualmente a ter sucessos táticos”, admitiu esta segunda-feira o Estado-Maior ucraniano, que indicou que Moscovo mobilizou “até cinco batalhões”.

De acordo com o canal de Telegram DeepState, próximo do exército ucraniano, os russos conseguiram ocupar uma faixa de cerca de 70 quilómetros quadrados na região de Lyptsi e outros 34 quilómetros quadrados na direção de Vovchansk.

Ao mesmo tempo, uma pessoa morreu e três outras ficaram feridas num ataque a uma quinta numa aldeia a oeste de Kharkiv, a cerca de 30 quilómetros da zona de combate, anunciaram as autoridades regionais.

Na aldeia de Rouski Tychky, a sete quilómetros de Lyptsi, ouviam-se regularmente explosões ao longe, constatou a agência France-Presse (AFP).

De acordo com o canal Telegram Rybar, próximo do exército russo, após quatro dias de ofensiva, “não se registou qualquer avanço em grande escala das defesas inimigas”.

Depois de limpar a zona fronteiriça “cinzenta”, as unidades de assalto russas concentraram-se em “penetrar nos redutos e nas linhas defensivas das forças armadas ucranianas”, indicou a mesma fonte.

No domingo à noite, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou de “batalhas defensivas e combates ferozes (…) numa grande parte” da fronteira.

“A ideia por detrás dos ataques na região de Kharkiv é esticar as nossas forças e minar o moral” dos militares ucranianos, disse.

A grande cidade de Kharkiv não está ameaçada de momento, “apesar de todos os acontecimentos que estão a ocorrer na região”, disse, também no domingo, o presidente da câmara local, Igor Terekhov.

“Está calma, não vemos pessoas a sair”, afirmou o autarca.

As autoridades ucranianas têm vindo a alertar, desde há semanas, para a possibilidade de Moscovo tentar atacar as regiões fronteiriças do nordeste da Ucrânia, um país que enfrenta atualmente atrasos na ajuda ocidental e uma escassez de soldados.

A decisão da Rússia surge no momento em que o Presidente russo, Vladimir Putin, fez uma remodelação surpresa em Moscovo, no domingo à noite, substituindo o seu emblemático ministro da Defesa, Sergei Shoigu, após dois anos de conflito na Ucrânia sem um fim claro à vista.

No interior da Rússia e nas zonas ocupadas da Ucrânia, os ucranianos intensificaram os seus ataques, nomeadamente às infraestruturas energéticas.

Pelo menos quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas esta segunda-feira em bombardeamentos atribuídos à Ucrânia na região ocupada de Lugansk (leste) e na região russa de Kursk, anunciaram as autoridades russas.

A Ucrânia também afirmou ter atacado um terminal petrolífero e uma subestação de eletricidade nas regiões de Belgorod e Lipetsk, respetivamente, no oeste da Rússia, não muito longe da fronteira ucraniana.

O lado russo não deu qualquer indicação sobre o ataque ao terminal petrolífero, mas o governador de Lipetsk confirmou um incêndio na subestação elétrica, sem revelar a sua causa ou acusar a Ucrânia.