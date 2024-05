Já estreou o novo podcast plus do Observador: Matar o Papa. Um podcast que leva os ouvintes à noite do dia 12 de Maio de 1982. A noite em que em Fátima o padre Juan Fernández y Krohn tentou matar o Papa, João Paulo II. No Contra-Corrente vamos ouvir quem investigou e construiu essa história, o jornalista João Francisco Gomes, mas vamos também à própria história de Fátima: como é que uma charneca desértica se transformou num dos santuários marianos mais importantes do mundo? Como é que Lúcia, a única sobrevivente dos três pastorinhos, acaba a falar diretamente com o Papa? Ainda assim, e talvez a pergunta mais importante, porque é que João Paulo II, o Papa que Juan Fernández y Krohn quase assassinou, acabou a ter uma relação tão extraordinária com o santuário de Fátima?

