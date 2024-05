Depois de uma semana em que as temperaturas se aproximaram dos 30 graus (numa espécie de verão antecipado), o tempo começou a mudar no fim de semana e as previsões para a semana que arranca esta segunda-feira apontam para chuva e frio, principalmente nas regiões norte e centro.

Segundo o IPMA, Portugal continental será afetado por um fluxo de norte com uma massa de ar mais fria, que chega acompanhada de precipitação fraca, em toda a semana, a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela.

Para esta segunda-feira, são esperados períodos de chuva em todo o território mas menos prováveis na região sul e uma descida das temperaturas, em especial das máximas. Os valores da temperatura deverão oscilar ao longo da semana, estando abaixo, mas próximos dos valores esperados para o mês de maio. Assim, a temperatura máxima deverá variar entre 14°C e 25°C nas regiões do interior Norte e Centro, na região sul variará entre 19°C e 28°C e nas zonas litorais teremos temperaturas máximas entre 17°C e 26°C.

????#Tempo: De 13 a 19/05 o tempo em Portugal continental será afetado por um fluxo de norte com uma massa de ar mais fria sobre a Península Ibérica. Pode ocorrer precipitação fraca em toda a semana a norte de Montejunto – Estrela. T. Máx. 26°C,T. Mín. 4°C???? https://t.co/v4qAXKw6T2 pic.twitter.com/Y2vfi90lr9 — IPMA (@ipma_pt) May 10, 2024

Quanto à temperatura mínima no território continental, esta deverá situar-se entre 4°C e 10°C nas regiões do interior Norte e Centro, na região Sul deverá ficar entre 7°C e 11°C e nas zonas litorais os valores deverão oscilar entre 10°C e 15°C.

No que diz respeito à região de Lisboa, a previsão é de céu muito nublado até final da semana, com as máximas a variarem entre os 18º e os 22ºC e as mínimas entre os 12ºC e os 14ºC.

No Porto, a semana ficará marcada por períodos de chuva, com algumas abertas. As máximas vão oscilar entre os 16ºC e os 17ºC e as mínimas entre os 10ºC e os 13º-

O IPMA prevê, ainda, a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.