O Governo está reunido esta tarde, em Conselho de Ministros, para decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa. Como o Observador já tinha avançado, a localização escolhida será o Campo de Tiro de Alcochete.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, faz esta terça-feira uma declaração ao país às 20h00, na residência oficial em São Bento, após o Conselho de Ministros, disse à Lusa fonte do gabinete do chefe do Governo.

No entanto, segundo a Lusa, ao contrário do que foi inicialmente anunciado pela Presidência do Conselho de Ministros, não haverá conferência de imprensa no final da reunião do Governo, mas uma declaração ao país de Luís Montenegro, pelas 20h00.