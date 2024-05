Justiça Cega. "Existe um preconceito da Justiça sobre o crime da violência doméstica"

O caso José Castelo Branco voltou a chamar a atenção para o fenómeno da violência doméstica mas certo é que tal criminalidade representa um flagelo social há mais de 20 anos. Só nos últimos cinco anos, foram abertos em médica cerca de 30 mil inquéritos no Ministério Público para investigar esse crime que atinge essencialmente mulheres, sendo que em 2018 e 2019 foi o fenómeno criminal com mais inquéritos abertos e entre 2020 e 2022 apenas foi ultrapassado pela cibercriminalidade.

Com tanta atenção do poder político, que tem reforçados os meios processuais penais para combater o fenómeno, e do poder judicial, há alguma evolução positiva? Foi este o tema do “Justiça Cega” desta semana

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ana Leonor Marciano, advogada e jurista do Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, começa por constatar que a violência doméstica “é o crime mais denunciado mas também é o crime mais arquivado pelo Ministério Público. O Observatório de Mulheres Assassinadas da associação UMAR [União de Mulheres Alternativa e Resposta] também nos diz que estamos perante um crime praticado na esmagadora maioria das vezes por homens contra mulheres em relações de intimidade”.

Marciano confirma que tem existido um “investimento muito grande por parte das políticas públicas no sentido do combate ao crime” e que se tem registado “uma melhoria da situação” mas que o “sistema judicial não utiliza todos os recursos processuais que a nossa lei possibilita”.

Tal deve-se, no entendimento de Ana Leonor Marciano a “um preconceito muito grande em relação a este tipo de crime, que é ainda muito encarado” pela administração da justiça “como um crime que se passa na esfera privada, no seio familiar e não é como devia ser visto. Este crime é, na realidade, um crime violento, um crime que atenta contra os direitos humanos da mulheres”, conclui.

O caso Castelo Branco. “O juiz tem a clara impressão de que existe uma probabilidade muito grande do arguido vir a ser condenado em julgamento ”

As alegadas agressões e maus tratos de que Betty Grafstein, 95 anos, terá sido vítima às mãos do seu marido José Castelo Branco é o último caso mediático de violência doméstica. Questionado sobre as medidas de coação de proibição de contacto por qualquer meio aplicadas a Castelo Branco após a detenção, o advogado penalista Tiago Melo considera as mesmas proporcionais e adequadas ao caso.