O ciclista neerlandês Olav Kooij, com sintomas febris, abandonou esta terça-feira a Volta a Itália em bicicleta, dois dias depois de vencer a nona etapa, anunciou a equipa Visma-Lease a bike.

“Olav Kooij esteve febril no dia de descanso [na segunda-feira]. Não está em condições de continuar. Melhora rápido, vencedor de uma etapa numa grande volta”, escreveu a equipa neerlandesa na rede social X.

Apesar de ter vencido a etapa de domingo, por Kooij, de 22 anos, a Visma-Lease a bike está a ter um Giro complicado, no qual já tinha perdido o neerlandês Robert Gesink, logo na primeira etapa, e campeão europeu, o francês Christophe Laporte, na oitava.

A equipa que venceu as três grandes voltas em 2023 também não pôde contar com o belga Wout Van Aert, que está lesionado desde março.

Com apenas cinco elementos para as duas últimas semanas do Giro, a Visma-Lease a bike aposta no belga Cian Uijtdebroeks para conseguir um bom resultado na geral, ocupando atualmente o quinto lugar, a 4.02 minutos do líder, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), e a 1.04 do último lugar do pódio, no qual está o britânico Geraint Thomas (INEOS).

Além de Kooij, o britânico Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) e o alemão Max Kanter (Astana) também não vão partir para a 10.ª etapa, entre Pompeia e Bocca della Selva, numa ligação de 142 quilómetros.