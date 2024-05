Portugal contribui com dois aviões ligeiros para a frota especial da União Europeia (UE) de combate a fogos florestais, no âmbito do plano de prevenção que vai ainda posicionar 556 bombeiros de 12 países em locais estratégicos.

Segundo um comunicado divulgado, esta terça-feira, pela Comissão Europeia, serão colocados em locais estratégicos da UE como Portugal, Espanha, França e Grécia, um contingente de 556 bombeiros de 12 países que estarão prontos a ajudar no combate aos incêndios florestais.

Em segundo lugar, a UE constituiu uma frota especial, para este verão, composta por 28 aviões de combate a incêndios e quatro helicópteros em dez Estados-membros, incluindo Portugal, com dois aviões ligeiros.

A Comissão Europeia destinou também um envelope financeiro de 600 milhões de euros de fundos da UE para facilitar a aquisição de mais 12 aeronaves, que serão repartidas entre seis países do bloco.

O ano de 2023 teve uma das piores épocas de incêndios florestais jamais registadas na UE, tendo sido reforçada a frota aérea de combate estes fogos.

O Mecanismo de Proteção Civil da UE foi ativado 10 vezes no ano passado, chamando o bloco a colaborar quer no combate a incêndios em Estados-membros e participantes (Islândia, Noruega, Sérvia, Macedónia, Montenegro, Turquia, Bósnia-Herzegovina, Albânia, Moldava e Ucrânia), quer em países terceiros como Chile, Bolívia e Canadá.