Os tratamentos oncológicos no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), nos Açores, que sofreu um incêndio no dia 4 e ficou inoperacional, vão ficar regularizados até “ao final da próxima semana”, anunciou esta quarta-feira a diretora clínica.

“Relativamente aos tratamentos oncológicos, todos estarão completamente resolvidos e o normal funcionamento ocorrerá no final da próxima semana”, disse Paula Macedo.

A responsável, que falava numa conferência de imprensa, disse ainda que, no caso da oncologia, na primeira semana após o incêndio, “ficaram 94 doentes com tratamentos pendentes”, tendo deste total 49 sido remarcados para esta semana e outros 45 “até ao final da próxima semana”.

Segundo Paula Macedo, a partir do dia 27, a unidade estará a “funcionar praticamente [de forma] normal”, admitindo que haverá “algumas dificuldades”, não a nível de tratamentos, mas de consultas.

A diretora clínica ressalvou ainda que, no caso da hemato-oncologia, todos os tratamentos pendentes “estarão totalmente concluídos” até sexta-feira.

Paula Macedo adiantou que a colheita de amostras de dadores de sangue “a partir desta semana já terá um normal funcionamento”.

No caso da hemodiálise, referiu que “continua-se a dar resposta às situações urgentes” e novas que vão entretanto surgindo, sendo que todos os doentes crónicos encontram-se a receber tratamento fora da ilha de São Miguel, uma vez que foram transferidos para as ilhas Terceira, Faial e da Madeira.

“Durante esta semana, a unidade tem feito o acompanhamento dos seus doentes transplantados crónicos”, disse Paula Macedo, que apontou terem sido realizadas 63 consultas até ao período da manhã desta quarta-feira.

A diretora clínica disse que as consultas “vão reiniciar de forma faseada no polivalente, uma parte, que será na ala nascente, e posteriormente na poente, a partir de amanhã [quinta-feira]”, bem como também por telefone.

Paula Macedo especificou que no caso da oftalmologia, estomatologia e cirurgia maxilofacial, as consultas “reiniciam na quinta-feira nos locais habituais”, sendo que as de anticoagulação já foram retomadas esta semana.

No caso da urgência hospitalar nas diferentes unidades de saúde da ilha de Ponta Delgada, foram atendidos 2.794 utentes do HDES, o que “significa que a população continua a recorrer às urgências”, afirmou.

Paula Macedo referiu ainda que, desde o incêndio, realizaram-se 25 nascimentos e 51 cirurgias, sendo que “as cirurgias programadas estão em número muito baixo” dos valores normais do HDES.

O incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, que deflagrou no dia 4 de maio, obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e continente.