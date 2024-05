O cabeça de lista do CDS-PP às eleições regionais da Madeira afirmou esta quinta-feira que o PSD “deixou cair” a bandeira da autonomia, realçando que o seu partido tem a responsabilidade de reerguê-la e de defender os direitos dos madeirenses.

“O PSD/Madeira deixou cair a bandeira da autonomia, então o CDS tem a responsabilidade e toma o compromisso, perante os madeirenses e porto-santenses, de reerguer essa bandeira, porque isso é essencial para defender dos madeirenses junto do Estado português”, declarou José Manuel Rodrigues.

O cabeça de lista centrista falava aos jornalistas na apresentação do manifesto eleitoral do partido, numa unidade hoteleira do concelho de Santa Cruz.

O também presidente da Assembleia Legislativa da Madeira frisou que o CDS-PP não vai ceder em matérias como a revisão da Lei das Finanças Regionais, “para fazer com que o Estado assuma os custos da insularidade e os custos da soberania, bem como comparticipe os custos com educação e saúde, que são incumbências do Estado, segundo a Constituição”.

É também necessário, acrescentou, ter um sistema fiscal próprio na região autónoma, “que permita desonerar cidadãos, famílias e empresas da pesada carga fiscal”, assim como garantir que os madeirenses pagam “à cabeça só 86 euros e os estudantes 65” nas viagens aéreas entre a Madeira e continente.

No que toca à gestão do mar, deve ser partilhada entre os executivos insulares e o Governo da República, sublinhou José Manuel Rodrigues, apontando que estes são os principais assuntos que têm de ser resolvidos com o Estado.

Questionado se, para fazer valer as suas propostas, precisa de um acordo com o PSD ou se é possível de outra forma, o centrista considerou que cada partido “tem de erguer a bandeira da autonomia em defesa dos interesses dos madeirenses junto, primeiro, do seu partido a nível nacional, e depois junto das instituições do Estado, quer seja o Governo, quer seja a Assembleia da República, quer seja a presidência da República”.

Sobre se será mais fácil negociar estas reivindicações com o Governo central agora que o CDS-PP faz parte dele, José Manuel Rodrigues apontou que os deputados centristas “nunca abdicaram da defesa dos direitos dos madeirenses e porto-santenses”.

“Nós votámos contra Orçamentos do Estado de governos do nosso próprio partido e isso diz tudo sobre a competência do CDS e a coragem do CDS para defender os interesses dos madeirenses e porto-santenses seja onde for”, referiu.

As legislativas da Madeira decorrem em 26 de maio, com 14 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único: ADN, BE, PS, Livre, IL, RIR, CDU (PCP/PEV), Chega, CDS-PP, MPT, PSD, PAN, PTP e JPP.

As eleições antecipadas ocorrem oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.

Em setembro de 2023, a coligação PSD/CDS venceu sem maioria absoluta e elegeu 23 deputados. O PS conseguiu 11, o JPP cinco o Chega quatro, enquanto a CDU, a IL, o PAN (que assinou um acordo de incidência parlamentar com os sociais-democratas) e o BE obtiveram um mandato cada.