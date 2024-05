Robert Fico, o primeiro-ministro eslovaco e assumido amigo da Rússia e de Putin, foi ontem vítima de um atentado que o deixou em estado crítico. Este incidente veio agravar as tensões numa Europa que parece impotente para contrariar a evolução desfavorável da guerra na Ucrânia, e onde os russos abriram uma nova frente na região de Kharkiv.

Zelensky, que devia visitar Portugal nos próximos dias, suspendeu a viagem referindo precisamente a necessidade de acompanhar as operações militares na frente de batalha. Tudo isto em vésperas de umas eleições europeias onde partidos extremistas podem ganhar terreno. É toda esta complexa evolução que queremos debater no Contra-Corrente de hoje. Pode haver relação entre o que se passou na Eslováquia e a evolução da situação na Ucrânia?

