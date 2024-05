Celebrado tradicionalmente a 18 de maio desde 1997 para reforçar os laços dos museus com a sociedade, através de várias atividades culturais, o dia internacional terá este ano como lema “Museus, Educação e Investigação”, segundo o ‘site’ do Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês), promotor do evento a nível mundial.

Com base neste tema, a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP) lançou o desafio aos 38 museus e monumentos nacionais, e aos 169 espaços museológicos que integram a Rede Portuguesa de Museus para se associarem a estas comemorações, promovendo dezenas de atividades em todo o país, incluindo várias atividades dedicadas a famílias.

Visitas guiadas e temáticas a exposições, às reservas de alguns museus, espetáculos de teatro, dança, circo e música, oficinas, palestras, entre outras iniciativas, na maioria gratuitas, para todos os públicos, compõem um programa geral que somava 334 atividades registadas, envolvendo mais de sete dezenas de museus e monumentos de todo o território nacional, segundo um comunicado da MMP divulgado na quarta-feira.

Este ano, o Dia Internacional dos Museus coincide com a Noite Europeia dos Museus, criada em 2005, que permite aos visitantes usufruir destes espaços em período noturno, e participarem nas múltiplas atividades programadas, que podem ser consultadas em https://dim.museusemonumentospt.pt/, em permanente atualização.

De acordo com a MMP, a entrada nos 38 museus, monumentos e palácios nacionais da sua tutela é gratuita.

Neste dia, a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, vai assinalar os 20 anos da reabertura do Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, que dirigiu, e onde vai fazer uma intervenção de “apresentação de novas políticas culturais: classificação, aquisição e circulação de obras de arte; autonomia dos museus e democratização do acesso à cultura; estudo, classificação e reabilitação do Fontelo”, segundo a agenda da governante.

No Norte, no Mosteiro de Leça do Balio, sede da Fundação Livraria Lello, será exposta, pela primeira vez ao público, a obra “Descida da Cruz”, do pintor português Domingos Sequeira (1768-1837), que seguirá para o Museu Nacional de Soares dos Reis, para exposição a partir de 01 de junho.

Em Guimarães, o Centro Internacional das Artes José de Guimarães vai inaugurar a exposição “Problemas do Primitivismo — A Partir de Portugal”, com curadoria de Marta Mestre e Mariana Pinto dos Santos, seguindo-se, noite dentro, o programa “antimuseu”, a cargo da Revolve, com Croatian Amor, DJ Lynce, DJ Veludo, Miguel Pedro, oqbqbo e Vanity Productions.

Gerardo Rodrigues ao piano marcará o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus no Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, e no Museu Nacional de Conímbriga decorrerá uma apresentação de comunicações no âmbito de trabalhos de mestrado e doutoramento desenvolvidos naquele museu.

Em Coimbra, o museu municipal organiza a visita guiada dramatizada “O Guarda chaves sobe à Torre de Almedina”, às 11:00, destinada ao público em geral e a crianças com mais de 6 anos, mediante inscrição prévia, segundo o programa geral.

No distrito de Leiria, o Mosteiro de Alcobaça irá apresentar um ateliê intitulado “Uma viagem pelo tempo: como é ser monge?”, pelas 10:30, para dar a conhecer uma parte importante do monumento — o Scriptorium — onde os monges copistas produziam códices, os livros medievais.

Em Lisboa, o Museu Nacional de Arte Antiga vai organizar, especialmente para famílias, uma visita-jogo relativa ao “Retrato de um artista: a arte de Domingos Sequeira”, enquanto durante a Noite Europeia de Museus, às 21:30, no antigo ateliê do pintor José Malhoa, na Casa-Museu Anastácio Gonçalves, decorrerá “Uma soirée musical e literária do início do século XX”, pelo Movimento Patrimonial para a Música Portuguesa.

Ainda na capital, o Museu Nacional de Etnologia vai organizar visitas guiadas às “Galerias da Amazónia”, entre as 19:00 e as 20:00, em cujas reservas visitáveis, o público em geral tem acesso às coleções relativas às culturas amazónicas com mais de 1.700 objetos que as constituem, representando um total de 37 povos indígenas.

Por seu turno, o Museu Rainha D. Leonor, em Beja, organizará o “Museu na Rua” através de oficinas e, no Funchal, no Museu Quinta das Cruzes, terá lugar um baile oitocentista.

Anualmente, mais de 40 mil museus de todo o mundo participaram no Dia Internacional dos Museus, segundo o ICOM, organizando programações que envolvem, entre outras, visitas guiadas, lançamento de livros, recriações históricas e conferências.