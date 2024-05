O staking de criptomoedas, apesar de ser um conceito relativamente recente, já é mencionado para os projetos cripto há vários anos. Tratando-se, em suma, de “dividendos” ou recompensas aos seus investidores, perceber o que é o staking de cripto, mas também como este funciona, as suas limitações ou obrigações é fundamental para saber como o aproveitar.

Numa fase em que os novos projetos oferecem, na sua maioria, recompensas em staking, compreender elementos como alocação, percentagem, prazos ou períodos de tempo, mas também percentagem anual esperada são alguns dos muitos pontos a avaliar. Tudo isto tendo plena consideração dos riscos associados. Como tal, é fundamental ficar realmente a entender o que é staking de criptomoedas.

O que é staking e como esta recompensa os investidores?

Ora, de um modo geral, o staking de criptomoedas permite que os detentores dos seus tokens participem como validadores num mecanismo de consenso de Prova de Participação (PoS). Em termos práticos, tal ação de staking irá bloquear os seus tokens/criptomoedas num contrato de staking, que será executado pelo programa de software validador associado.

Por norma, quanto mais criptomoedas servirem como um validador de staking, maiores serão as chances de este ser escolhido aleatoriamente para verificar e processar um novo bloco. Em troca, estes vão ganhar as recompensas de staking associadas nas suas respetivas plataformas.

Ao mesmo tempo, o staking garante a estabilidade e segurança de uma blockchain PoS, pois os validadores correm o risco de perderem a criptomoeda que bloquearam no contrato de staking se tentarem comportar-se de forma desonesta e validar transações falsas. Portanto, embora as estruturas de recompensa variem, em troca do bloqueio da criptomoeda num contrato ilíquido, os validadores normalmente recebem recompensas proporcionais à criptomoeda alvo staking.

Para além disso, essas recompensas geralmente irão crescer em valor, especialmente se o blockchain for dimensionado com sucesso, tornando-se mais popular.

Como funciona o staking de criptomoedas?

Especialmente para iniciantes, envolver-se no staking de criptomoedas requer muita pesquisa e configuração. Isto porque a criptomoeda stakeada estará bloqueada por um certo período. Assim, é necessário considerar que, ao envolver-se no staking de cripto, é importante aprender mais sobre o token, bem como compreender o(s) projeto(s) que esta facilita. Por exemplo, qual é a visão e quem está por trás dela? O projeto é viável e que casos de uso atende?

Aliás, é essencial notar que os projetos de criptomoeda mais bem-sucedidos, normalmente, têm uma equipa de desenvolvimento robusta e ativa por trás deles. Isto bem como comunidades envolvidas que apoiam a base de utilizadores. Além desses fundamentos, compreender os requisitos mínimos de staking para participar de num determinado processo de PoS é algo a considerar.

Quais as considerações a ter antes do staking?

Acima de tudo, antes de qualquer decisão de investimento, é necessário realizar algumas perguntas sobre a respetiva oportunidade de staking:

Tem uma compreensão abrangente do blockchain e do seu processo de staking: como prazos, obrigatoriedades e taxas de retorno anuais?

A oportunidade de staking está alinhada com a sua tolerância ao risco?

Prefere participar num pool de staking ou dar staking criptomoeda individualmente?

Quão confiável é o validador ou pool de staking, bem como a sua reputação?

Quão segura é a plataforma, protocolo, rede ou carteira que pretendo usar?

Ora, ao saber responder a estas questões, será mais fácil tomar as melhores decisões, antes de tirar partido do staking de criptomoedas. Daí que apenas os novos projetos confiáveis, com grandes comunidades, liquidez, lançamento em grandes exchanges e protocolos registados em blockchain deverão ser considerados.

Novo projeto de criptomoedas avança com modelo de staking inovador

Avaliando pela azáfama criada pelo presale do seu segundo lançamento, o token $SPONGE é um projeto único que vem com a sua própria comunidade de staking e videogames. Ao ponto de que, brevemente, os potenciais investidores poderão esperar dois marcos significativos: a tão esperada reivindicação do novo token Polygon $SPONGE e o lançamento de um próximo jogo Sponge play-to-earn (P2E).

Vale a pena notar que, dentro do espetro de meme coins, estas têm oscilado com mais força do que a maioria durante a recuperação do Bitcoin, em 2024. Os movimentos imprevisíveis de preços em todos os lados fazem com que a indústria se pergunte se está à beira de outra bull run. Como se percebeu em 2021, tal significou uma maior ambição e disposição de investidores em fazerem staking.

O que esperar das recompensas Sponge V2 no seu programa de Staking?

De facto, com a sua recente atualização V2 do $SPONGE, foram algumas melhorias importantes, sendo a principal delas um novo modelo de staking. Ou seja, o rendimento da sua taxa varia de acordo com o número de stakers e tokens bloqueados. Ora, atualmente, está á volta de 335%. Contudo, os criadores deste novo lançamento esperam que o número de tokens alvo de staking aumente nas próximas semanas, especialmente à medida que o Sponge V2 ganha ainda mais força no setor de memes.

Tudo porque a sua equipa espera listar o $SPONGE em algumas das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, como Binance e OKX. Assim, a mudança pode catalisar ainda mais investidores interessados, à medida que o token torna-se mais acessível aos compradores, aos traders e à sua comunidade crescente.

Sponge V2 regressa com novo jogo e método de recompensas

Além do staking, o $SPONGE token foi recentemente atualizado (e migrado) para um V2 no Polygon, uma solução de maior escala que a rede original de Ethereum Layer 2. Atualmente, este token, no momento do lançamento, custa US$ 0,001689. Isso significa que aqueles que detinham $SPONGE desde o lançamento do V1, quando custava US$ 0,000025, estão agora com resultados positivos.

Embora a mudança estivesse em preparação desde janeiro, um recente ataque ao pool de liquidez acelerou-a. Ainda assim, a migração realmente promoveu os planos da equipa. Permitindo-lhe implementar uma grande atualização antecipada no modelo de staking do protocolo e avançar a data de lançamento, ainda não confirmada, do jogo de corrida P2E (play to earn), do mesmo nome do token.

Este artigo é da responsabilidade da ClickOut