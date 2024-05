Vimo-la há poucas semanas no papel de Sarah Jessica Parker, vestida de Richard Quinn, na escadaria da Met Gala, mas é enquanto Carrie Bradshaw que os seus looks captam atenções quando se passeia pelo set de rodagem de And Just Like That. Com a terceira temporada à porta, Nova Iorque volta a ser o cenário chave na cartografia pessoal e nas escolhas de Moda da personagem central do follow up de O Sexo e a Cidade.

Entre Gramercy Park e o Lincoln Plaza Center, a solo ou acompanhada por outras personagens da série da HBO, o desfile servido por Bradshaw terá talento para agradar e irritar em iguais porções, a avaliar pelas primeiras imagens que chegam dos bastidores, com o dedo da dupla de stylists Molly Rogers e Danny Santiago.

Para começar, menos Manolos, mais Aquazurra, parece ser a máxima para esta temporada (até ver). E nem sempre os saltos vertiginosos assistirão a caminhada da cronista — é bom que os puristas estejam preparados para vê-la calçar umas super descontraídas sandálias Scholl brancas de estilo ortopédico. O acessório, que remata um vestido boho Ossie Clark saído dos anos 70, divide atenções com a aba maxi do chapéu axadrezado Maryam Keyhani, numa das imagens mais icónicas saídas destas gravações nos exteriores.

À protagonista da saga, em jeito rural cosmopolita que só Carrie poderia interpretar, junta-se Sarita Choudhury (ou Seema Patel, atual BFF de Carrie), com a sua hiper cluch metalizada. No Central Park ou pelo Lower East Side, também o guarda-roupa de Nicole Ari Parker (ou Lisa Todd Wexley) rivaliza com outros papéis — seja com uma blusa Vintage Dior e stilettos YSL ou em modo 80’s com um fato de treino tão retro quanto radiante.

Em modo athleisure, com umas calças desportivas azuis mas sem esquecer o detalhe das botas brancas, Carrie surge em pleno set com John Corbett (Aidan Shaw). Num outro momento, a saia e blusa em tons pastéis de tudo fazem para roubar a cena mas a carteira Jackie da Gucci cheia de cristais não perdoa.

Um dos momentos mais comentados, e antecipados, resgata algumas das melhores memórias de Carrie Bradshaw em O Sexo e a Cidade — e tudo graças a uma fantasia romântica contemporânea abençoada por Simone Rocha e pela sua coleção primavera 2024. A aparição pública do vestidonão é uma estreia, já que a atriz Rosemund Pike usou o mesmo vestido, com ligeiras alterações na tea party dos BAFTA deste ano, que combinou com joalharia discreta e cabelo apanhado, enquanto Parker, aqui à margem de uma red carpet (pelo menos das oficiais) usou uma outra peça por cima, que camufla parte dos detalhes florais e da delicadeza do tule em tons nude. A completar o look, umas sandálias Aquazurra.

Michael Patrick King, o criador do programa, anunciou que a terceira temporada iria por diante pouco antes de o último episódio da segunda ir para o ar. Se as aventuras e desventuras de Carrie, e a sua relação com Aidan, continuam a ser o centro da trama, há entradas e saídas a assinalar para esta nova leva de episódios. Duas personagens, Che Diaz e Nya Wallace, não transitam para esta fase. Por sua vez, a comediante Rosie O’Donnell revelou que se vai juntar ao elenco. Quanto a Kim Cattrall (Samantha Jones), é pouco provável que reapareça em cena, depois daqueles lucrativos segundos de presença em ecrã ao cair do pano da segunda temporada.

Quanto a Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Carlotte York, no seu tweed inconfundível) ou Evan Handler (Harry Goldenblatt), mantém-se ao serviço das movimentações em Manhattan.